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Англия
21 октября 2024, 12:31 | Обновлено 21 октября 2024, 12:58
506
0

Ливерпуль нашел топовую замену Тренту. Это игрок гранда Ла Лиги

Жюль Кунде может покинуть «Барселону»

21 октября 2024, 12:31 | Обновлено 21 октября 2024, 12:58
506
0
Ливерпуль нашел топовую замену Тренту. Это игрок гранда Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Жюль Кунде

Английский «Ливерпуль» интересуется французским защитником каталонской «Барселоны» Жюлем Кунде, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, «сине-гранатовые» видят в 25-летнем футболисте замену для звездного Трента Александер-Арнольда, который на правах свободного агента может перейти в мадридский «Реал» после завершения сезона.

В этой кампании Жюль Кунде провел 12 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.

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Жюль Кунде Трент Александер-Арнольд Ливерпуль Барселона трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
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