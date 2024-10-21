Ливерпуль нашел топовую замену Тренту. Это игрок гранда Ла Лиги
Жюль Кунде может покинуть «Барселону»
Английский «Ливерпуль» интересуется французским защитником каталонской «Барселоны» Жюлем Кунде, сообщает испанское издание Fichajes.net.
По информации источника, «сине-гранатовые» видят в 25-летнем футболисте замену для звездного Трента Александер-Арнольда, который на правах свободного агента может перейти в мадридский «Реал» после завершения сезона.
В этой кампании Жюль Кунде провел 12 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.
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