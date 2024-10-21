Ливерпуль нашел топовую замену Тренту. Это игрок гранда Ла Лиги

Английский «Ливерпуль» интересуется французским защитником каталонской «Барселоны» Жюлем Кунде, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, «сине-гранатовые» видят в 25-летнем футболисте замену для звездного Трента Александер-Арнольда, который на правах свободного агента может перейти в мадридский «Реал» после завершения сезона.

В этой кампании Жюль Кунде провел 12 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.