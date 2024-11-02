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Англия
02 ноября 2024, 15:03 | Обновлено 02 ноября 2024, 15:09
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«Мы осознаем сложность игры». Эванилсон перед матчем с Манчестер Сити

Бразильский форвард про предстоящий матч команды Забарного против «горожан»

02 ноября 2024, 15:03 | Обновлено 02 ноября 2024, 15:09
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0
«Мы осознаем сложность игры». Эванилсон перед матчем с Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Эванилсон

«Мы доказали в противостоянии против «Арсенала», что являемся топовой командой с качественными игроками», – Эванислон перед матчем с командой Гвардиолы.

«И мы понимаем сложность игры с «Манчестер Сити», но мы готовы, ибо работали очень серьезно на этой неделе. Мы готовы бороться».

В текущем сезоне Эванилсон провел в составе «Борнмута» 9 матчей и забил 2 гола, перейдя летом за 37 миллионов фунтов.

«Борнмут» никогда в своей истории не побеждал «Манчестер Сити» в чемпионате Англии.

В прошлом туре «вишни» сыграли вничью с «Астон Виллой».

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Эванилсон Борнмут Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Данііл Киріяка Источник: Instagram
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