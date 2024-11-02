«Мы осознаем сложность игры». Эванилсон перед матчем с Манчестер Сити

«Мы доказали в противостоянии против «Арсенала», что являемся топовой командой с качественными игроками», – Эванислон перед матчем с командой Гвардиолы.

«И мы понимаем сложность игры с «Манчестер Сити», но мы готовы, ибо работали очень серьезно на этой неделе. Мы готовы бороться».

В текущем сезоне Эванилсон провел в составе «Борнмута» 9 матчей и забил 2 гола, перейдя летом за 37 миллионов фунтов.

«Борнмут» никогда в своей истории не побеждал «Манчестер Сити» в чемпионате Англии.

В прошлом туре «вишни» сыграли вничью с «Астон Виллой».