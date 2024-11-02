Англия02 ноября 2024, 15:03 | Обновлено 02 ноября 2024, 15:09
25
0
«Мы осознаем сложность игры». Эванилсон перед матчем с Манчестер Сити
Бразильский форвард про предстоящий матч команды Забарного против «горожан»
02 ноября 2024, 15:03 | Обновлено 02 ноября 2024, 15:09
25
0
«Мы доказали в противостоянии против «Арсенала», что являемся топовой командой с качественными игроками», – Эванислон перед матчем с командой Гвардиолы.
«И мы понимаем сложность игры с «Манчестер Сити», но мы готовы, ибо работали очень серьезно на этой неделе. Мы готовы бороться».
В текущем сезоне Эванилсон провел в составе «Борнмута» 9 матчей и забил 2 гола, перейдя летом за 37 миллионов фунтов.
«Борнмут» никогда в своей истории не побеждал «Манчестер Сити» в чемпионате Англии.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 01 ноября 2024, 16:29 14
Семья Андрея и Юлии Пятовых распадается
Теннис | 01 ноября 2024, 18:32 14
Даяна Ястремская – владелица нового Porsche Macan
Футбол | 02.11.2024, 14:04
Футбол | 02.11.2024, 11:26
Футбол | 02.11.2024, 07:48
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
31.10.2024, 22:20 11
31.10.2024, 13:02 3
02.11.2024, 07:45 5
31.10.2024, 08:59 3
31.10.2024, 13:58 18
31.10.2024, 12:58 11
01.11.2024, 07:47 8
31.10.2024, 20:32 6