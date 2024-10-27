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Астон Вилла
26.10.2024 17:00 – FT 1 : 1
Борнмут
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Англия
27 октября 2024, 15:39 | Обновлено 27 октября 2024, 15:46
89
0

Астон Вилла - Борнмут - 1:1. С защитой Забарного. Видео голов и обзор

26-го октября состоялся матч 9-го тура АПЛ

27 октября 2024, 15:39 | Обновлено 27 октября 2024, 15:46
89
0
Астон Вилла - Борнмут - 1:1. С защитой Забарного. Видео голов и обзор
Transfermarkt. Илья Забарный

26 октября в матче 9-го тура Английской Премьер-лиги встречались «Астон Вилла» и «Борнмут».

Команды продемонстрировали очень качественный футбол. Хозяева поля имели минимальное преимущество, но это не позволило им заработать 3 очка.

На 76-й минуте Росс Баркли открыл счет в матче – 1:0. Казалось, что этот гол станет победным, ведь «Астон Вилла» шла к победе вплоть до 90+6 минуты.

Однако за минуту до финального свистка Эванилсон сравнял счет.

Илья Забарный провел на поле весь матч.

АПЛ. 9-й тур. 26 октября.

«Астон Вилла» – «Борнмут» – 1:1

Голы: Баркли, 76 – Эванилсон, 90+6

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Илья Забарный Борнмут Астон Вилла видео голов и обзор
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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