Астон Вилла - Борнмут - 1:1. С защитой Забарного. Видео голов и обзор

26 октября в матче 9-го тура Английской Премьер-лиги встречались «Астон Вилла» и «Борнмут».

Команды продемонстрировали очень качественный футбол. Хозяева поля имели минимальное преимущество, но это не позволило им заработать 3 очка.

На 76-й минуте Росс Баркли открыл счет в матче – 1:0. Казалось, что этот гол станет победным, ведь «Астон Вилла» шла к победе вплоть до 90+6 минуты.

Однако за минуту до финального свистка Эванилсон сравнял счет.

Илья Забарный провел на поле весь матч.

АПЛ. 9-й тур. 26 октября.

«Астон Вилла» – «Борнмут» – 1:1

Голы: Баркли, 76 – Эванилсон, 90+6