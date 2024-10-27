Астон Вилла - Борнмут - 1:1. С защитой Забарного. Видео голов и обзор
26-го октября состоялся матч 9-го тура АПЛ
26 октября в матче 9-го тура Английской Премьер-лиги встречались «Астон Вилла» и «Борнмут».
Команды продемонстрировали очень качественный футбол. Хозяева поля имели минимальное преимущество, но это не позволило им заработать 3 очка.
На 76-й минуте Росс Баркли открыл счет в матче – 1:0. Казалось, что этот гол станет победным, ведь «Астон Вилла» шла к победе вплоть до 90+6 минуты.
Однако за минуту до финального свистка Эванилсон сравнял счет.
Илья Забарный провел на поле весь матч.
АПЛ. 9-й тур. 26 октября.
«Астон Вилла» – «Борнмут» – 1:1
Голы: Баркли, 76 – Эванилсон, 90+6
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