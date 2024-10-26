26 октября на «Вилла Парк» пройдет матч 9-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Астон Вилла» встретится с «Борнмутом». Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Астон Вилла

Команда вот как раз два года играет под руководством Эмери. И пока что неизменно прогрессировала. В прошлом сезона она, заняв в 2023-м 7-е место в АПЛ, получила опыт нагрузки в Лиге конференций, привыкая играть по дважды в неделю. Сейчас это помогает, ведь, ухитрившись занять в таких условиях 4-ю позицию на внутренней арене, клуб из Бирмингема дебютирует в Лиге чемпионов. И делает это успешно: сначала разгромили на выезде 3:0, потом вытерпели минимальную победу дома с Баварией. На этой неделе с Болоньей, тоже в Англии. При этом виллане остаются успешными и на внутренней арене - по сути, тут только с Ипсвичем была осечка. Фулхэм в прошлом туре в Лондоне был обыгран уверенно, 3:1.

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Борнмут

Клуб поднялся в 2022-м году в Премьер-Лиге, и под руководством Гари О'Нила смогли там выжить. Тем не менее, сразу после успешного окончания того сезона руководство проекта не продлила сотрудничество с молодым местным специалистом, сделав ставку на Андони Ираолу. Баск сталкивался со своими проблемами, но в итоге справился неплохо, закончив тот чемпионат на 12-й позиции. Летом вишенки продали своего ударного нападающего, Соланке, за счет этой сделки профинансировал ряд приобретений, от Кепы и до Эванилсона. Новый вариант набирает очки, но не особенно бойко, часто проигрывая даже равным - чего стоит 0:1 с Лестером. Но в прошлом туре получилось обыграть оставшийся быстро в меньшинстве Арсенал - в итоге гранда удалось дожать после перерыва, забив ему два безответных поединка.

Статистика личных встреч

Вишенки побеждали четырежды кряду. Но в трех последних очных поединках выигрывали дважды виллане при единственной ничьей.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут от этой пары каких-то особенных сюрпризов. Тут подопечные Унаи Эмери смогут взять которую уже по счету победу (коэффициент - 1,92).