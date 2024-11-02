Поможет ли Забарный? Борнмут может прервать ужасную серию против МС

2 ноября в 17:00 в матче 10-го тура АПЛ «Борнмут» сыграет с «Манчестер Сити». Подопечные Жузепа Гвардиолы не проигрывают своему будущему сопернику с 1987 года.

«Борнмут» встречался с «Сити» уже 20 раз, однако так и не сумел добыть хотя бы одной победы – 2 ничьи и 18 поражений. Хозяева могут надеяться на успех из-за огромного количества травмированных футболистов соперника.

«Это тяжело. И для «Борнмута», и для всех футболистов. Но мы играем с ними два раза на сезон и должны использовать все свои возможности. Нужно выложиться по максимуму», – заявил тренер «Борнмута» Андони Ираола.

Подопечные Гвардиолы возглавляют турнирную таблицу, имея в своем активе 23 балла. «Борнмут» идет на 12 месте – команда набрала 12 баллов.