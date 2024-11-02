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  4. «Я не герой». Зинченко признался, как помогает воинам ВСУ
Англия
02 ноября 2024, 14:51 |
248
1

«Я не герой». Зинченко признался, как помогает воинам ВСУ

Александр заявил, что он часто донатит

02 ноября 2024, 14:51 |
248
1
«Я не герой». Зинченко признался, как помогает воинам ВСУ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко признался, как помогает украинским воинам и рассказал, считает ли себя героем, обратившись к украинским солдатам ВСУ.

«Иногда меня спрашивают, чувствую ли я вину за то, что не в Украине. Я много думал об этом. Вопрос в том, где я могу быть более полезен своей стране? Воевать как солдат или играть в футбол в АПЛ, зарабатывать деньги, которые я могу отправить людям, на армию, использовать свою платформу, чтобы высказываться и пытаться рассказать остальному миру, что там происходит?

Я не говорю, что я голос Украины. Я бы никогда не претендовал на это. Я тоже точно не герой. Это далеко не так. Нет ничего героического в том, чтобы играть в футбол в Англии и общаться со СМИ, пока наши отважные солдаты воюют на передовой, а люди дома живут в постоянном страхе», – говорится в автобиографии «Вірити».

Ранее Александр Зинченко рассказал, как и когда услышал сигнал первой воздушной тревоги.

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Александр Зинченко российско-украинская война Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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Вже пропало бажання воювати? А як же "піду, як тільки покличуть?". Балабол
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