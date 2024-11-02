Фонсеку хотят уволить из Милана. Что спасет португальца?
Все зависит от следующих матчей клуба
Руководство итальянского «Милана» рассматривает вариант увольнения Паулу Фонсеки с должности главного тренера первой команды.
Как сообщает издание Calciomercato, португальцу уже поставили ультиматум. Будущее Паулу в клубе зависит от нескольких следующих матчей.
Исполнительный директор Златан Ибрагимович уже провел разговор с тренером. Клубные функционеры выразили недовольство плохими показателями команды, особенно после последнего поражения от "Наполи" (0:2).
Джеффри Монкада и Джорджио Фурлани, также входящие в руководство клуба, призвали Фонсеку принять меры для улучшения ситуации как на поле, так и в раздевалке.
В нынешнем сезоне «Милан» занимает восьмое место в Серии А, набрав 14 очков в девяти играх.
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