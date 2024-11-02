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Украина. Премьер лига
02 ноября 2024, 14:08 |
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Игрок молодежной сборной Украины избежал серьезной травмы

Футболіст «Руха» зможе зіграти проти «Кривбаса»

02 ноября 2024, 14:08 |
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Игрок молодежной сборной Украины избежал серьезной травмы
Илья Квасница

В 12 туре УПЛ интерес вызывает встреча соседей по турнирной таблице – «Кривбасса» и «Руха».

Как стало известно Sport.ua один из лидеров львовского «Руха» и игрок молодежной сборной Украины Илья Квасница, который из-за повреждения вынужден был покинуть поле в кубковом матче с «Карпатами», избежал серьезной травмы и быстро вернулся в строй. Таким образом, он сможет принять участие в матче с «Кривбассом». Также готовится к этой игре и восстановившийся после повреждения Богдан Слюбик.

По имеющимся данным, под вопросом участие в матче против «Кривбасса» Дениса Слюсара, также львовяне не смогут рассчитывать на травмированных Ростислава Ляха и Владислава Семотюка.

Сейчас «Рух» находится на девятом месте УПЛ с 14 очками, а «Кривбасс» занимает пятую позицию, имея на три пункта больше.

Ранее сообщалось, что контрольно-дисциплинарный комитет УАФ обязал львовский «Рух» заплатить два штрафа за поединок 10 тура против «Карпат».

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Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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