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Германия
02 ноября 2024, 13:43 | Обновлено 02 ноября 2024, 14:02
248
0

«Он может подняться на следующий уровень». Компани про суперзвезду Баварии

Главный тренер мюнхенского гранда высказался касательно Альфонсо Дэвиса

02 ноября 2024, 13:43 | Обновлено 02 ноября 2024, 14:02
248
0
«Он может подняться на следующий уровень». Компани про суперзвезду Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine. Альфонсо Дэвис

«Я слышал о том, что Альфонсо Дэвис был недостаточно хорош в прошлом сезоне, но я не заметил ничего такого. Он абсолютно точно топ-игрок», – заявил бельгийский коуч «Баварии» Венсан Компани.

«Он должен продолжать свой путь, но он может развиваться. Дэвис может поднятся на следующий уровень. Это то, что мне нравится как тренеру».

В текущем сезоне канадский защитник провел 12 матчей на клубном уровне и отдал две голевые передачи.

Два гранда попытаются бесплатно заполучить Дэвиса в свой состав уже летом 2025-го года.

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Альфонсо Дэвис Венсан Компани Бавария чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Данііл Киріяка Источник: Фабрицио Романо
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