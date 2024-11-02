«Он может подняться на следующий уровень». Компани про суперзвезду Баварии
Главный тренер мюнхенского гранда высказался касательно Альфонсо Дэвиса
«Я слышал о том, что Альфонсо Дэвис был недостаточно хорош в прошлом сезоне, но я не заметил ничего такого. Он абсолютно точно топ-игрок», – заявил бельгийский коуч «Баварии» Венсан Компани.
«Он должен продолжать свой путь, но он может развиваться. Дэвис может поднятся на следующий уровень. Это то, что мне нравится как тренеру».
В текущем сезоне канадский защитник провел 12 матчей на клубном уровне и отдал две голевые передачи.
Два гранда попытаются бесплатно заполучить Дэвиса в свой состав уже летом 2025-го года.
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