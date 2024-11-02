Украина. Вторая лига02 ноября 2024, 13:12 |
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Украинский клуб ищет футболистов по объявлению. Что известно?
«Реал Фарма» проведет просмотр игроков 2001-2007 годов рождения
02 ноября 2024, 13:12 |
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Одесский «Реал Фарма», ныне выступающий во Второй лиге Украины, объявил отбор в первую команду. Об этом в социальных сетях написал спортивный директор клуба Борис Тишкул.
На «смотрины» могут прийти футболисты 2001-2007 года рождения. Отбор будет проходить на домашней арене клуба. Участники просмотра получат шанс подписать профессиональный контракт с клубом.
«Реал Фарма» занимает последнее место в группе А Второй лиги, в активе «фармацевтов» семь очков в 12 турах чемпионата.
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