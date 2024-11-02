Украинский клуб ищет футболистов по объявлению. Что известно?

Одесский «Реал Фарма», ныне выступающий во Второй лиге Украины, объявил отбор в первую команду. Об этом в социальных сетях написал спортивный директор клуба Борис Тишкул.

На «смотрины» могут прийти футболисты 2001-2007 года рождения. Отбор будет проходить на домашней арене клуба. Участники просмотра получат шанс подписать профессиональный контракт с клубом.

«Реал Фарма» занимает последнее место в группе А Второй лиги, в активе «фармацевтов» семь очков в 12 турах чемпионата.