Италия02 ноября 2024, 12:39 | Обновлено 02 ноября 2024, 13:27
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Довбик идет на поправку и, вероятно, сыграет с Вероной
Артем Довбик близок к возвращению на поле уже в ближайшем туре чемпионата
02 ноября 2024, 12:39 | Обновлено 02 ноября 2024, 13:27
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Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик может вернуться на поле уже в ближайшем матче Серии А, сообщает Corriere dello Sport.
Нападающий пропустил прошлый матч из-за высокой температуры, однако римляне справились и без украинца – 1:0 против «Торино». В случае отсутствия непредвиденных обстоятельств, Артем сыграет уже 3-го ноября в 19:00, именно тогда состоится встреча его команды с «Вероной».
В текущем сезоне у страйкера сборной Украины 5 забитых голов и 1 голевая передача за 12 матчей во всех турнирах на клубном уровне.
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