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Италия
02 ноября 2024, 12:39 | Обновлено 02 ноября 2024, 13:27
118
0

Довбик идет на поправку и, вероятно, сыграет с Вероной

Артем Довбик близок к возвращению на поле уже в ближайшем туре чемпионата

02 ноября 2024, 12:39 | Обновлено 02 ноября 2024, 13:27
118
0
Довбик идет на поправку и, вероятно, сыграет с Вероной
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик может вернуться на поле уже в ближайшем матче Серии А, сообщает Corriere dello Sport.

Нападающий пропустил прошлый матч из-за высокой температуры, однако римляне справились и без украинца – 1:0 против «Торино». В случае отсутствия непредвиденных обстоятельств, Артем сыграет уже 3-го ноября в 19:00, именно тогда состоится встреча его команды с «Вероной».

В текущем сезоне у страйкера сборной Украины 5 забитых голов и 1 голевая передача за 12 матчей во всех турнирах на клубном уровне.

Главный тренер «Ромы» недоволен победой в прошедшем туре.

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Рома Рим Артем Довбик чемпионат Италии по футболу Серия A Иван Юрич Верона Торино
Данііл Киріяка Источник: Corriere dello Sport
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