Довбик идет на поправку и, вероятно, сыграет с Вероной

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик может вернуться на поле уже в ближайшем матче Серии А, сообщает Corriere dello Sport.

Нападающий пропустил прошлый матч из-за высокой температуры, однако римляне справились и без украинца – 1:0 против «Торино». В случае отсутствия непредвиденных обстоятельств, Артем сыграет уже 3-го ноября в 19:00, именно тогда состоится встреча его команды с «Вероной».

В текущем сезоне у страйкера сборной Украины 5 забитых голов и 1 голевая передача за 12 матчей во всех турнирах на клубном уровне.

Главный тренер «Ромы» недоволен победой в прошедшем туре.