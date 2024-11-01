Наставник Ромы остался недоволен победой над Торино

31 октября, в матче 10-го тура чемпионата Италии, «Рома» прервала неудачную серию и победила «Торино» со счетом 1:0.

Главный тренер римской команды Иван Юрич заявил, что он недоволен победой и назвал причину:

«Мы победили, но я не могу быть доволен. Нам нужно сделать больше и вернуть доверие болельщиков. Сегодня я слышал их аплодисменты. Мы должны думать только о футболе.

Сегодня я видел целеустремленную команду. Мы почти не уступали сопернику и я очень доволен Думаю, что такими матчами мы сможем вернуть доверие. Это большая цель для команды», – заявил Юрич.

«Рома» занимает десятое место в турнирной таблице, имея в своем активе 13 баллов. Следующий матч подопечные Юрича проведут против «Вероны» 3 ноября.