Дженоа может уволить тренера. От чего зависит судьба Джилардино?

«Дженоа», в составе которого выступает украинский полузащитник Руслан Малиновский, может остаться без главного тренера. Об этом пишет инсайдер Николо Скира.

По данным источника, судьбу Альберто Джилардино в должности главного тренера команды решит матч 11-го тура итальянской Серии А против «Пармы».

В случае неудачного результата руководство, вероятно, рассмотрит вопрос увольнения Джилардино. Будущим возможным преемником тренера называется Давид Баллардини, который с 2010 года 4 раза возглавлял команду из Генуи.

В нынешнем сезоне «Дженоа» находится на последней строчке турнирной таблицы Серии А, имея в своем активе 6 турнирных пунктов после 10 матчей.