Ротань озвучил задачу Александрии в УПЛ. На что рассчитывает?
Тренер надеется, что команда сможет побороться за самые высокие места
Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань рассказал, что изменилось в команде по сравнению с прошлым сезоном. Специалист заявил, что сейчас его команде удается выигрывать «ничейные» матчи.
«Мотивация ребят поменялась. Они слушают нас, стараются улучшить свою игру. Там, где мы в прошлом сезоне играли вничью, сейчас выигрываем. Это большой плюс. Мы часто выигрываем с минимальным счетом. Хочется выигрывать легко, получать от побед удовольствие. Тогда мы сможем рассчитывать на самые высокие места», – сказал Ротань.
В нынешнем сезоне украинской Премьер-лиги «Александрия» занимает второе место турнирной таблицы, уступая «Динамо» только по дополнительным показателям. Подопечные Ротаня набрали 26 турнирных пунктов после 10 игр.
Ранее Ротань назвал причину провала «Динамо» и «Шахтера» в еврокубках.
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