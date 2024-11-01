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Украина. Премьер лига
01 ноября 2024, 12:57 | Обновлено 01 ноября 2024, 13:07
149
0

«Не исключение». Ротань – про причину провала Шахтера и Динамо в еврокубках

Главный тренер «Александрии» высказался по поводу ситуации грандов УПЛ

01 ноября 2024, 12:57 | Обновлено 01 ноября 2024, 13:07
149
0
«Не исключение». Ротань – про причину провала Шахтера и Динамо в еврокубках
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Ротань

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань высказался о еврокубковом провале донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо»:

«Война, к сожалению, сказалась на всех. Футбол – не исключение. Уровень чемпионата Украины должен быть другим. Сопротивление на футбольном поле должно быть в каждой встрече. Хочется видеть игры уровня «Динамо» – «Шахтер» в каждом туре. Наши соперники из еврокубков играют в сильных чемпионатах, где высокая конкуренция. Интенсивности у нас не хватает. Уверен, что после окончания войны уровень нашего футбола увеличится».

Напомним, «Шахтер» в основном этапе Лиги чемпионов пока сыграл лишь с «Болоньей» (0:0), «Аталантой» (0:3) и «Арсеналом» (0:1). «Динамо» же, в свою очередь, провело поединки против «Лацио» (0:3), «Хоффенхайма» (0:2) и «Ромы» (0:1).

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Дмитро Вербинський Источник: Sportarena
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