«Мы его даже учили...». Названа главная проблема сына Шевченко в сборной

Защитник юношеской сборной Украины (U-19) Иван Ермачков рассказал об адаптации и отношениях в команде к Кристиану Шевченко, сыну Андрея Шевченко. Футболист заявил, что никогда не возникало никаких трудностей в общении.

«С Кристианом мы всей командой общались, потому что у нас все ребята нормально владеют английским. Мы его даже учили украинскому языку, немного пытались подтянуть его знания.

Кристиан очень быстро влился в коллектив. Мы вместе ходили есть, гуляли по городам. Не могу назвать его белой вороной, отличный парень», – сказал Иван.

Юношеская сборная Украины (U-19) дошла до полуфинала Евро-2024 в Северной Ирландии. Шевченко-младший на клубном уровне выступает за «Уотфорд», Ермачков – за «Вердер».