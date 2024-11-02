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  4. «Мы его даже учили...». Названа главная проблема сына Шевченко в сборной
Сборная УКРАИНЫ
02 ноября 2024, 11:26 | Обновлено 02 ноября 2024, 11:29
1133
2

«Мы его даже учили...». Названа главная проблема сына Шевченко в сборной

Кристиан не знает украинского языка

02 ноября 2024, 11:26 | Обновлено 02 ноября 2024, 11:29
1133
2
«Мы его даже учили...». Названа главная проблема сына Шевченко в сборной
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Шевченко

Защитник юношеской сборной Украины (U-19) Иван Ермачков рассказал об адаптации и отношениях в команде к Кристиану Шевченко, сыну Андрея Шевченко. Футболист заявил, что никогда не возникало никаких трудностей в общении.

«С Кристианом мы всей командой общались, потому что у нас все ребята нормально владеют английским. Мы его даже учили украинскому языку, немного пытались подтянуть его знания.

Кристиан очень быстро влился в коллектив. Мы вместе ходили есть, гуляли по городам. Не могу назвать его белой вороной, отличный парень», – сказал Иван.

Юношеская сборная Украины (U-19) дошла до полуфинала Евро-2024 в Северной Ирландии. Шевченко-младший на клубном уровне выступает за «Уотфорд», Ермачков – за «Вердер».

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Уотфорд Иван Ермачков Кристиан Шевченко сборная Украины по футболу U-19 Вердер
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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Комментарии 2
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Первый Среди Равных
Російською треба було спілкуватися. Я думаю він знає, з батьком саме нею і спілкується. 
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MIRRA
не марнуйте час на посередність
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