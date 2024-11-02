Атлетико дисквалифицировал 9 фанов после матча с Реалом

В мадридском «Атлетико» установили личности нарушителей, которые кидали предметы в игроков «Реала» на матче 8-го тура испанской Ла Лиги. 9 болельщиков, которые нарушали правила, были бессрочно отстранены от посещения матчей.

В качестве меры предосторожности в клубе запретили использовать на стадионе предметы, мешающие опознаванию личности. Вдобавок было принято решение о запрете посещения выездных матчей для болельщиков, присутствовавших на матче с «сливочными», на ближайшие 4 матча.



В связи с инцидентом, «Атлетико» был оштрафован на 3 тысячи евро и закрытие фанатского сектора на 1 матч.

Напомним, что матч между двумя мадридскими грандами завершился со счетом 1:1.

В прошедшем туре испанской Примеры «Реал» Бетис взял 3 очка в матче с «Атлетико».