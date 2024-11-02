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Испания
02 ноября 2024, 11:00 | Обновлено 02 ноября 2024, 11:25
182
0

Атлетико дисквалифицировал 9 фанов после матча с Реалом

Санкции были наложены в связи с неприличным поведением фанатов «матрасников»

02 ноября 2024, 11:00 | Обновлено 02 ноября 2024, 11:25
182
0
Атлетико дисквалифицировал 9 фанов после матча с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Атлетико – Реал

В мадридском «Атлетико» установили личности нарушителей, которые кидали предметы в игроков «Реала» на матче 8-го тура испанской Ла Лиги. 9 болельщиков, которые нарушали правила, были бессрочно отстранены от посещения матчей.

В качестве меры предосторожности в клубе запретили использовать на стадионе предметы, мешающие опознаванию личности. Вдобавок было принято решение о запрете посещения выездных матчей для болельщиков, присутствовавших на матче с «сливочными», на ближайшие 4 матча.

В связи с инцидентом, «Атлетико» был оштрафован на 3 тысячи евро и закрытие фанатского сектора на 1 матч.

Напомним, что матч между двумя мадридскими грандами завершился со счетом 1:1.

В прошедшем туре испанской Примеры «Реал» Бетис взял 3 очка в матче с «Атлетико».

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Атлетико Мадрид Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Данііл Киріяка Источник: ФК Атлетико Мадрид
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