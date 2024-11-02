СВЕНТЕК: «Если я отвечу на этот вопрос, то все поймут, в чем моя слабость»

Польская теннисистка и вторая ракетка мира Ига Свентек провела пресс-конференцию накануне старта Итогового турнира 2024:

– Я приехала в Эр-Рияд довольно рано. Я рада, что у меня было время привыкнуть к кортам. Подготовка? Довольно мило, потому что место проведения выглядит потрясающе. Это мой четвертый Итоговый, так что я могу сравнивать. Пока у нас не было никаких проблем. Все довольно гладко.

– Недавно вы прошли через некоторые новые вещи, закончив партнерство с Томашем, наняв кого-то нового (Вима Фисетта), пропустив азиатскую серию турниров. Как вы справились со всеми этими решениями? Каково это — приехать сюда с меньшим количеством матчевых игр, чем у ваших соперниц?

– Я не чувствую себя заржавевшей. Я провела несколько геймов с Соболенко и Чжэн тут. Я тренировалась таким образом. Я не чувствую, что пропустила много. Честно говоря, это не было похоже на действительно долгий перерыв. Возможно, немного дольше, чем обычная предсезонка.

Я провела это время, все еще играя в теннис и, конечно, сосредоточившись на поиске нового тренера. Это всегда сложно. Для меня это решение, надеюсь, на годы, потому что я смотрю на свою карьеру в долгосрочной перспективе.

– Что именно в вашей игре вы надеетесь изменить с помощью Вима Фисетта?

– Если я отвечу на этот вопрос, то все поймут, в чём моя слабая сторона.

Это довольно очевидно. Я, конечно, хочу улучшить свою подачу, как я делала это в прошлые годы. Я чувствую, что мне все еще нужно продолжать это. Я не совершенный игрок.

Я думаю, что тактически есть много путей, которыми я могла бы пойти и иметь больше разнообразия на корте. У Вима есть несколько хороших идей. Пока мы просто готовимся к этому турниру и знакомимся друг с другом. О настоящих изменениях мы поговорим в межсезонье, потому что это самое подходящее время.

Сейчас я просто пытаюсь быть в лучшей форме к этому турниру. Некоторые технические моменты мы будем отрабатывать в предсезонке, – рассказала Ига.

На Итоговом Свентек попала в Оранжевую группу, где сыграет с Коко Гофф, Джессикой Пегулой и Барборой Крейчиковой. Ига начнет свои выступления в Эр-Рияде 3 ноября поединком против Барборы.