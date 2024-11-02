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US Open
02 ноября 2024, 04:37 | Обновлено 02 ноября 2024, 05:03
27
0

Арина Соболенко – Чжэн Циньвень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1-го тура WTA Finals в Фиолетовой группе

02 ноября 2024, 04:37 | Обновлено 02 ноября 2024, 05:03
27
0
Арина Соболенко – Чжэн Циньвень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Чжэн Циньвень и Арина Соболенко

2 ноября стартует Итоговый турнир WTA 2024 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), который продлится до 9 числа.

В 1-м туре Фиолетовой группы сойдутся Арина Соболенко (WTA 1) и Чжэн Циньвень (Китай, WTA 7). Поединок начнется вторым запуском после игры Се Шувэй / Мертенс – Меличар / Перес. Ориентировочное время начала игры – 17:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет пятая встреча соперниц. Чжэн пока что ни разу не сумела выиграть очное противостояние.

Соболенко и Чжэн Циньвень в одном квартете также играют вместе с Жасмин Паолини и Еленой Рыбакиной.

Видеоплеер матча будет добавлен позже...

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Арина Соболенко Чжэн Циньвень смотреть онлайн Итоговый турнир WTA
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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