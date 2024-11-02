Арина Соболенко – Чжэн Циньвень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1-го тура WTA Finals в Фиолетовой группе
2 ноября стартует Итоговый турнир WTA 2024 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), который продлится до 9 числа.
В 1-м туре Фиолетовой группы сойдутся Арина Соболенко (WTA 1) и Чжэн Циньвень (Китай, WTA 7). Поединок начнется вторым запуском после игры Се Шувэй / Мертенс – Меличар / Перес. Ориентировочное время начала игры – 17:00 по Киеву.
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Это будет пятая встреча соперниц. Чжэн пока что ни разу не сумела выиграть очное противостояние.
Соболенко и Чжэн Циньвень в одном квартете также играют вместе с Жасмин Паолини и Еленой Рыбакиной.
Видеоплеер матча будет добавлен позже...
РАСПИСНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ WTA FINALS
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