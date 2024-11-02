Другие новости02 ноября 2024, 04:25 |
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ФОТО. Первая ракетка Украины отпраздновала первую годовщину
Марта Костюк и Георгий Кизименко уже год как муж и жена!
02 ноября 2024, 04:25 |
142
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Украинская теннисистка Марта Костюк, которая является первой ракеткой страны, опубликовала в Instagram-сториз романтичное послание своему мужу Георгию Кизименко в честь первой годовщины:
«Поздравляю с первой годовщиной! Моя вторая половинка, партнер во всех приключениях и самая большая поддержка. Давай продолжать вместе идти к большим моментам!», – написала Марта.
1 ноября 2023 года Марта и Георгий сыграли свадьбу на Кипре. А вот предложение Кизименко сделал 15 апреля того же года.
ФОТО. Первая ракетка Украины отпраздновала первую годовщину
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