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02 ноября 2024, 04:25 |
142
0

ФОТО. Первая ракетка Украины отпраздновала первую годовщину

Марта Костюк и Георгий Кизименко уже год как муж и жена!

02 ноября 2024, 04:25 |
142
0
ФОТО. Первая ракетка Украины отпраздновала первую годовщину
Instagram. Георгий Кизименко и Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк, которая является первой ракеткой страны, опубликовала в Instagram-сториз романтичное послание своему мужу Георгию Кизименко в честь первой годовщины:

«Поздравляю с первой годовщиной! Моя вторая половинка, партнер во всех приключениях и самая большая поддержка. Давай продолжать вместе идти к большим моментам!», – написала Марта.

1 ноября 2023 года Марта и Георгий сыграли свадьбу на Кипре. А вот предложение Кизименко сделал 15 апреля того же года.

ФОТО. Первая ракетка Украины отпраздновала первую годовщину

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фото Марта Костюк свадьба lifestyle
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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