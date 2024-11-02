Украинская теннисистка Марта Костюк, которая является первой ракеткой страны, опубликовала в Instagram-сториз романтичное послание своему мужу Георгию Кизименко в честь первой годовщины:

«Поздравляю с первой годовщиной! Моя вторая половинка, партнер во всех приключениях и самая большая поддержка. Давай продолжать вместе идти к большим моментам!», – написала Марта.

1 ноября 2023 года Марта и Георгий сыграли свадьбу на Кипре. А вот предложение Кизименко сделал 15 апреля того же года.

ФОТО. Первая ракетка Украины отпраздновала первую годовщину