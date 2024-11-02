Другие новости02 ноября 2024, 03:20 |
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ФОТО. Обнажила грудь. Джорджина опубликовала новый жаркий кадр
Джорджина Родригес показала как она поддерживает Криштиану Роналду
02 ноября 2024, 03:20 |
479
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Невеста Криштиану Роналду – Джорджина Родригес – полностью восстановилась после тяжелой болезни.
Напомним, что 30-летняя модель оказалась в больнице совсем недавно и провела там несколько дней.
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Теперь девушка снова чувствует себя хорошо, и снова – очень активна в соцсетях.
Джорджина поделилась антуражем Хелловина, а также показала в каком виде она поддерживает Роналду на трибунах:
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