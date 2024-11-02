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02 ноября 2024, 03:20 |
479
0

ФОТО. Обнажила грудь. Джорджина опубликовала новый жаркий кадр

Джорджина Родригес показала как она поддерживает Криштиану Роналду

02 ноября 2024, 03:20 |
479
0
ФОТО. Обнажила грудь. Джорджина опубликовала новый жаркий кадр
Getty Images/Global Images Ukraine. Джорджина Родригес

Невеста Криштиану РоналдуДжорджина Родригес – полностью восстановилась после тяжелой болезни.

Напомним, что 30-летняя модель оказалась в больнице совсем недавно и провела там несколько дней.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Теперь девушка снова чувствует себя хорошо, и снова – очень активна в соцсетях.

Джорджина поделилась антуражем Хелловина, а также показала в каком виде она поддерживает Роналду на трибунах:

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Джорджина Родригес Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд фото lifestyle
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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