ФОТО. Обнажила грудь. Джорджина опубликовала новый жаркий кадр

Невеста Криштиану Роналду – Джорджина Родригес – полностью восстановилась после тяжелой болезни.

Напомним, что 30-летняя модель оказалась в больнице совсем недавно и провела там несколько дней.

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Теперь девушка снова чувствует себя хорошо, и снова – очень активна в соцсетях.

Джорджина поделилась антуражем Хелловина, а также показала в каком виде она поддерживает Роналду на трибунах: