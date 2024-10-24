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24 октября 2024, 23:55 |
740
0

ФОТО. Джорджина Родригес серьёзно заболела – она даже оказалась в больнице

Невеста Криштиану Роналду пережила непростые времена

24 октября 2024, 23:55 |
740
0
ФОТО. Джорджина Родригес серьёзно заболела – она даже оказалась в больнице
Getty Images/Global Images Ukraine. Джорджина Родригес

Невеста Кришиану РоналдуДжорджина Родригес – сообщила в Instagram последние новости из своей жизни.

Модель рассказала в сторис, что последние 4 дня провела в больнице – Джорджина заболела пневмонией:

«Наконец я дома! Я провела 4 дня в больнице с пневмонией. Сейчас я чувствую себя лучше, но продолжаю восстанавливаться в кругу семьи.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Я хочу сказать большое спасибо всем сотрудникам, докторам, медсестрам и всем в больнице.

Они заботились обо мне очень чудесно и я благодарна им.

Всем спасибо за такой хороший день», – написала невеста Криштиану.

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Джорджина Родригес Криштиану Роналду фото lifestyle
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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