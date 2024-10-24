ФОТО. Джорджина Родригес серьёзно заболела – она даже оказалась в больнице
Невеста Криштиану Роналду пережила непростые времена
Невеста Кришиану Роналду – Джорджина Родригес – сообщила в Instagram последние новости из своей жизни.
Модель рассказала в сторис, что последние 4 дня провела в больнице – Джорджина заболела пневмонией:
«Наконец я дома! Я провела 4 дня в больнице с пневмонией. Сейчас я чувствую себя лучше, но продолжаю восстанавливаться в кругу семьи.
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Я хочу сказать большое спасибо всем сотрудникам, докторам, медсестрам и всем в больнице.
Они заботились обо мне очень чудесно и я благодарна им.
Всем спасибо за такой хороший день», – написала невеста Криштиану.
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