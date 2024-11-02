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Украина. Премьер лига
02 ноября 2024, 01:45 | Обновлено 02 ноября 2024, 01:46
39
0

Пришлось лечь под нож. Игрок Левого Берега успешно перенес операцию

Олег Соколов получил повреждение в 10-м туре УПЛ

02 ноября 2024, 01:45 | Обновлено 02 ноября 2024, 01:46
39
0
Пришлось лечь под нож. Игрок Левого Берега успешно перенес операцию
ФК Левый Берег. Олег Соколов

Защитник «Левого Берега» Олег Соколов успешно перенес операцию на плече. Врачи диагностировали у спортсмена отрыв верхней части суставной губы мышцы плеча.

Футболист получил повреждение в матче 10-го тура УПЛ против житомирского «Полесья» (0:0). Несмотря на травму, игрок провел на поле все отведенные 90 минут встречи.

До конца ноября Соколову снимут швы, и защитник приступит к физиопроцедурам.

Планируется, что Олег вернется в общую группу команды где-то под конец декабря.

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Левый Берег Киев Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье - Левый Берег
Андрій Вітренко Источник: Левый берег
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