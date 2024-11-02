Украина. Премьер лига02 ноября 2024, 01:45 | Обновлено 02 ноября 2024, 01:46
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Пришлось лечь под нож. Игрок Левого Берега успешно перенес операцию
Олег Соколов получил повреждение в 10-м туре УПЛ
02 ноября 2024, 01:45 | Обновлено 02 ноября 2024, 01:46
39
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Защитник «Левого Берега» Олег Соколов успешно перенес операцию на плече. Врачи диагностировали у спортсмена отрыв верхней части суставной губы мышцы плеча.
Футболист получил повреждение в матче 10-го тура УПЛ против житомирского «Полесья» (0:0). Несмотря на травму, игрок провел на поле все отведенные 90 минут встречи.
До конца ноября Соколову снимут швы, и защитник приступит к физиопроцедурам.
Планируется, что Олег вернется в общую группу команды где-то под конец декабря.
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