Пришлось лечь под нож. Игрок Левого Берега успешно перенес операцию

Защитник «Левого Берега» Олег Соколов успешно перенес операцию на плече. Врачи диагностировали у спортсмена отрыв верхней части суставной губы мышцы плеча.

Футболист получил повреждение в матче 10-го тура УПЛ против житомирского «Полесья» (0:0). Несмотря на травму, игрок провел на поле все отведенные 90 минут встречи.

До конца ноября Соколову снимут швы, и защитник приступит к физиопроцедурам.

Планируется, что Олег вернется в общую группу команды где-то под конец декабря.