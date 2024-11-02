Испания02 ноября 2024, 00:10 | Обновлено 02 ноября 2024, 01:25
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Прервали серию из 5 поражений. Алавес минимально переиграл Мальорку
Единственный гол на 76-й минуте забил полузащитник Хон Гуриди
02 ноября 2024, 00:10 | Обновлено 02 ноября 2024, 01:25
32
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В матче 12-го тура чемпионата Испании «Алавес» дома победил «Мальорку» (1:0).
Единственный гол на 76-й минуте забил полузащитник Хон Гуриди.
«Алавес» прервал серию из пяти поражений и поднялся на 12-е место (13 очков). «Мальорка» находится на 7-й позиции (18 баллов).
Ла Лига. 12-й тур, 1 ноября
Алавес – Мальорка – 1:0
Гол: Гуриди, 76
Турнирная таблица
События матча
76’
ГОЛ ! Мяч забил Хон Гуриди (Алавес).
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