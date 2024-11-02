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Алавес
01.11.2024 22:00 – FT 1 : 0
Мальорка
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Испания
02 ноября 2024, 00:10 | Обновлено 02 ноября 2024, 01:25
32
0

Прервали серию из 5 поражений. Алавес минимально переиграл Мальорку

Единственный гол на 76-й минуте забил полузащитник Хон Гуриди

02 ноября 2024, 00:10 | Обновлено 02 ноября 2024, 01:25
32
0
Прервали серию из 5 поражений. Алавес минимально переиграл Мальорку
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 12-го тура чемпионата Испании «Алавес» дома победил «Мальорку» (1:0).

Единственный гол на 76-й минуте забил полузащитник Хон Гуриди.

«Алавес» прервал серию из пяти поражений и поднялся на 12-е место (13 очков). «Мальорка» находится на 7-й позиции (18 баллов).

Ла Лига. 12-й тур, 1 ноября

Алавес – Мальорка – 1:0

Гол: Гуриди, 76

Турнирная таблица

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Хон Гуриди (Алавес).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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