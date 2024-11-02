Монако неожиданно дома уступил Анже, Лион сумел спасти игру с Лиллем

Вечером 1 ноября состоялись матчи 10-го тура чемпионата Франции.

«Монако» на своем поле неожиданно проиграл «Анже» (0:1). Единственный гол забил Жан-Эд Аолу на 29-й минуте.

«Лилль» сыграл вничью с «Лионом» (1:1). На 17-й минуте канадский форвард Джонатан Дэвид открыл счет для хозяев поля. Гости отыгралися в компенсированное время: на 90+1-й минуте гол забил Малик Фофана.

Турнирное положение: ПСЖ (23 очка), Монако (20), Лилль (18), Марсель (17), Лион (15).

Лига 1. 10-й тур, 1 ноября

Монако – Анже – 0:1

Гол: Аолу, 29

Лилль – Лион – 1:1

Голы: Дэвид, 17 – Фофана, 90+1