Монако неожиданно дома уступил Анже, Лион сумел спасти игру с Лиллем
Вечером 1 ноября состоялись матчи 10-го тура чемпионата Франции
Вечером 1 ноября состоялись матчи 10-го тура чемпионата Франции.
«Монако» на своем поле неожиданно проиграл «Анже» (0:1). Единственный гол забил Жан-Эд Аолу на 29-й минуте.
«Лилль» сыграл вничью с «Лионом» (1:1). На 17-й минуте канадский форвард Джонатан Дэвид открыл счет для хозяев поля. Гости отыгралися в компенсированное время: на 90+1-й минуте гол забил Малик Фофана.
Турнирное положение: ПСЖ (23 очка), Монако (20), Лилль (18), Марсель (17), Лион (15).
Лига 1. 10-й тур, 1 ноября
Монако – Анже – 0:1
Гол: Аолу, 29
Лилль – Лион – 1:1
Голы: Дэвид, 17 – Фофана, 90+1
События матча
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