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Чемпионат Франции
Монако
01.11.2024 20:00 – FT 0 : 1
Анже
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Франция
02 ноября 2024, 01:17 | Обновлено 02 ноября 2024, 01:21
33
0

Монако неожиданно дома уступил Анже, Лион сумел спасти игру с Лиллем

Вечером 1 ноября состоялись матчи 10-го тура чемпионата Франции

02 ноября 2024, 01:17 | Обновлено 02 ноября 2024, 01:21
33
0
Монако неожиданно дома уступил Анже, Лион сумел спасти игру с Лиллем
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 1 ноября состоялись матчи 10-го тура чемпионата Франции.

«Монако» на своем поле неожиданно проиграл «Анже» (0:1). Единственный гол забил Жан-Эд Аолу на 29-й минуте.

«Лилль» сыграл вничью с «Лионом» (1:1). На 17-й минуте канадский форвард Джонатан Дэвид открыл счет для хозяев поля. Гости отыгралися в компенсированное время: на 90+1-й минуте гол забил Малик Фофана.

Турнирное положение: ПСЖ (23 очка), Монако (20), Лилль (18), Марсель (17), Лион (15).

Лига 1. 10-й тур, 1 ноября

Монако – Анже – 0:1

Гол: Аолу, 29

Лилль – Лион – 1:1

Голы: Дэвид, 17 – Фофана, 90+1

События матча

29’
ГОЛ ! Мяч забил Жан-Эде Аолу (Анже).
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чемпионат Франции по футболу Монако Анже Лилль Лион Лига 1 (Франция) видео голов и обзор Джонатан Дэвид
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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