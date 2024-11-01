Взрывной Тавареш побил рекорд серии А по результативным действиям
Он и новый рекорд серии А. Еще никто не отличался 4 результативными действиями в 4 первых матчах
Нуну Тавареш, после отъезда из «Арсенала» просто «взорвался» в Серии А.
В дебюте неожиданно для болельщиков, он подарил «Лацио» 1 очко. Против «Милана» (2:2) он отдал 2 ассиста. И это было только начало, потому что против «Фиорентины» и «Торино» защитник снова «раздал огня», отдав ассисты в каждом матче. Это рекорд серии А, когда в дебютных 4 матчах игрок отмечается 4 результативными действиями.
На данный момент он не просто левый защитник. Сейчас он настоящий король ассистов – не только в Италии, но и во всех топовых чемпионатах Европы. 8 голевых передач за сезон? Это пока лучший показатель среди всех игроков лиги и топовых чемпионатов.
А самое интересное, что «Лацио» подписал его за достаточно скромную сумму. И теперь этот 24-летний португалец буквально оправдывает каждый цент.
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