Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Взрывной Тавареш побил рекорд серии А по результативным действиям
Италия
01 ноября 2024, 23:59 | Обновлено 02 ноября 2024, 00:18
225
0

Взрывной Тавареш побил рекорд серии А по результативным действиям

Он и новый рекорд серии А. Еще никто не отличался 4 результативными действиями в 4 первых матчах

01 ноября 2024, 23:59 | Обновлено 02 ноября 2024, 00:18
225
0
Взрывной Тавареш побил рекорд серии А по результативным действиям
Getty Images/Global Images Ukraine. Нуну Тавареш

Нуну Тавареш, после отъезда из «Арсенала» просто «взорвался» в Серии А.

В дебюте неожиданно для болельщиков, он подарил «Лацио» 1 очко. Против «Милана» (2:2) он отдал 2 ассиста. И это было только начало, потому что против «Фиорентины» и «Торино» защитник снова «раздал огня», отдав ассисты в каждом матче. Это рекорд серии А, когда в дебютных 4 матчах игрок отмечается 4 результативными действиями.

На данный момент он не просто левый защитник. Сейчас он настоящий король ассистов – не только в Италии, но и во всех топовых чемпионатах Европы. 8 голевых передач за сезон? Это пока лучший показатель среди всех игроков лиги и топовых чемпионатов.

А самое интересное, что «Лацио» подписал его за достаточно скромную сумму. И теперь этот 24-летний португалец буквально оправдывает каждый цент.

По теме:
Итан Нванери вошел в историю Арсенала
Фредди Аду: рекордный контракт в 14 лет, который не оправдал надежд
Левандовски в банде. Кому удалось 700 голов за карьеру? Выше только небеса
Арсенал Лондон Лацио Нуну Тавареш рекорд Серия A чемпионат Италии по футболу Милан статистика
Марк Кужим Источник: The Boot Room
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарный Майк Тайсон назвал пять лучших боксеров на данный момент
Бокс | 01 ноября 2024, 07:47 8
Легендарный Майк Тайсон назвал пять лучших боксеров на данный момент
Легендарный Майк Тайсон назвал пять лучших боксеров на данный момент

«Железный» Майк выбрал боксеров из разных весовых категорий

В Испании рассекретили зарплаты игроков Ла Лиги. У Мбаппе – не наибольшая
Футбол | 01 ноября 2024, 16:01 27
В Испании рассекретили зарплаты игроков Ла Лиги. У Мбаппе – не наибольшая
В Испании рассекретили зарплаты игроков Ла Лиги. У Мбаппе – не наибольшая

Звездный нападающий «Реала» занимает в рейтинге только второе место

Футболист Полесья в матче чемпионата побил рекорд Судакова
Футбол | 01.11.2024, 17:13
Футболист Полесья в матче чемпионата побил рекорд Судакова
Футболист Полесья в матче чемпионата побил рекорд Судакова
Бой лидеров. Известно, когда пройдет перенесенная игра Александрия – Динамо
Футбол | 01.11.2024, 10:55
Бой лидеров. Известно, когда пройдет перенесенная игра Александрия – Динамо
Бой лидеров. Известно, когда пройдет перенесенная игра Александрия – Динамо
Лучший футболист планеты может сменить клуб. И речь идет не о Реале
Футбол | 02.11.2024, 00:14
Лучший футболист планеты может сменить клуб. И речь идет не о Реале
Лучший футболист планеты может сменить клуб. И речь идет не о Реале
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Убирайся...»: Лобановский разнес Блохина перед Суперкубком УЕФА. Почему?
«Убирайся...»: Лобановский разнес Блохина перед Суперкубком УЕФА. Почему?
31.10.2024, 12:58 10
Футбол
Первый немец украинского футбола: гений, который умер в 36 лет из-за водки
Первый немец украинского футбола: гений, который умер в 36 лет из-за водки
31.10.2024, 09:00 21
Футбол
В Лондоне дали оценку игре Мудрика в кубковом матче с Ньюкаслом
В Лондоне дали оценку игре Мудрика в кубковом матче с Ньюкаслом
31.10.2024, 07:32
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Когда меня носило по ринге – лучший момент с Усиком»
Тайсон ФЬЮРИ: «Когда меня носило по ринге – лучший момент с Усиком»
01.11.2024, 16:06
Бокс
Билеты на бой легендарного боксера падают в цене. В чем причина?
Билеты на бой легендарного боксера падают в цене. В чем причина?
31.10.2024, 11:21
Бокс
Дрогба рассказал, кто заслужил 10 Золотых мячей, но не выиграл ни одного
Дрогба рассказал, кто заслужил 10 Золотых мячей, но не выиграл ни одного
31.10.2024, 22:40 1
Футбол
«Всех удивил». Майк Тайсон рассказал, за кого будет в реванше Усик – Фьюри
«Всех удивил». Майк Тайсон рассказал, за кого будет в реванше Усик – Фьюри
01.11.2024, 08:43 5
Бокс
«Шахтер нас обманул». Фанаты Челси оценили игру Мудрика
«Шахтер нас обманул». Фанаты Челси оценили игру Мудрика
31.10.2024, 10:44 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем