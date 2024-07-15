ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал продал конкурента Зинченко в Лацио

«Лацио» официально сообщил о подписании левого защитника лондонского «Арсенала» Нуну Тавареша. Речь идет об аренде на один год с обязательной опцией выкупа за 9 миллионов евро. Также «Арсенал» получил процент от следующего трансфера игрока.

«Арсенал» приобрел Тавареша у «Бенфики» летом 2021 года за 8 миллионов евро. Однако два последних сезона 24-летний португалец провел в арендах в «Марселе» и «Ноттингем Форест».

В сезоне 2023/2024 на его счету 12 матчей за «Ноттингем Форест» во всех турнирах.

Ранее «Лацио» продал в «Бешикташ» Чиро Иммобиле.