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Турция
13 июля 2024, 18:23 | Обновлено 13 июля 2024, 18:24
652
0

ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Лацио Иммобиле перешел в турецкий гранд

Чиро получил контракт на 2 года от Бешикташа

13 июля 2024, 18:23 | Обновлено 13 июля 2024, 18:24
652
0
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Лацио Иммобиле перешел в турецкий гранд

Турецкий «Бешикташ» сообщил о подписании контракта с форвардом «Лацио» Чиро Иммобиле. Игрок получил договор на два сезона, а о сумме трансфера официальной информации нет.

Ранее сообщалось, что римляне за своего бомбардира получат 3-4 миллиона евро.

Иммобиле выступал за «Лацио» в течение восьми сезонов. Забил 211 голов, выиграл Кубок Италии и два Суперкубка Италии, а также трижды становился лучшим бомбардиром Серии A.

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Чиро Иммобиле Бешикташ Лацио трансферы трансферы Серии A
Иван Зинченко Источник: ФК Бешикташ
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