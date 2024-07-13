ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Лацио Иммобиле перешел в турецкий гранд

Турецкий «Бешикташ» сообщил о подписании контракта с форвардом «Лацио» Чиро Иммобиле. Игрок получил договор на два сезона, а о сумме трансфера официальной информации нет.

Ранее сообщалось, что римляне за своего бомбардира получат 3-4 миллиона евро.

Иммобиле выступал за «Лацио» в течение восьми сезонов. Забил 211 голов, выиграл Кубок Италии и два Суперкубка Италии, а также трижды становился лучшим бомбардиром Серии A.