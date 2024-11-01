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Англия
01 ноября 2024, 23:40 | Обновлено 02 ноября 2024, 00:20
222
0

Итан Нванери вошел в историю Арсенала

Он самый молодой, кто забивал 2 матча подряд за клуб

01 ноября 2024, 23:40 | Обновлено 02 ноября 2024, 00:20
222
0
Итан Нванери вошел в историю Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine. Престон – Арсенал

Итану Нванери всего 17 лет, а он уже вписывает свое имя в историю «Арсенала». В матче Кубка лиги против «Престона» этот парень забил настоящий гол-красавец. Удар с 30 метров вратарь отбить не смог, чем помог молодому парню оформить рекорд.

«Канониры» выиграли этот матч со счетом 2-0. А Итан вписал себя в список как самого молодого игрока в истории «Арсенала», который забивал в 2 дебютных матчах подряд. Этот перспективный юноша отличился еще в игре Кубка Лиги против «Болтона» где вколотил дубль.

Это не первый рекорд для этого юного таланта. В 15, когда его друзья просили разрешения у родителей взять ключи от машины, Итан уже успел показать себя в топовой лиге мира. А также вписать себя в историю, как самый молодой игрок, который когда-либо выходил на поле.

В это трудно поверить, потому что не всем даже выпадает честь поиграть в АПЛ, а этот паренек побил абсолютный рекорд Харви Эллиотта, став самым молодым футболистом, выходившим за «Арсенал» в официальных матчах, в возрасте 15 лет.

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Престон Арсенал Лондон Кубок английской лиги по футболу Итан Нванери рекорд статистика Болтон чемпионат Англии по футболу
Марк Кужим
Марк Кужим Источник
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