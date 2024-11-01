Реал интересуется молодой немецкой суперзвездой

«Реал» Мадрид заинтересован в подписании атакующего полузащитника «Байера» Флориана Вирца, сообщает Флориан Плеттенберг.

Дискуссии между «Реалом» и окружением немца состоялись, однако переговоры между клубами пока не начались. «Аптекари» надеются сохранить игрока, но в случае трансфера отдают предпочтение переходу игрока в «Реал», ибо боятся отдать его в руки конкурента по чемпионату в лице мюнхенской «Баварии».

В текущем сезоне Флориан Вирц забил 7 голов и отдал 1 голевую передачу за 15 сыгранных матчей на клубном уровне.

Тем временем между Анчелотти и Флорентино Пересом наблюдаются первые нотки недопонимания.