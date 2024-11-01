Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Короли Лиги чемпионов поражают мир своей магией на поле
Лига чемпионов
01 ноября 2024, 22:23 | Обновлено 01 ноября 2024, 22:57
483
1

Короли Лиги чемпионов поражают мир своей магией на поле

Рекордные камбэки 5:2, такое под силу только Реалу, который это сделал дважды в истории

01 ноября 2024, 22:23 | Обновлено 01 ноября 2024, 22:57
483
1
Короли Лиги чемпионов поражают мир своей магией на поле
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал

Лига чемпионов уже видела разные драмы, но когда дело доходит до камбэков, никто не делает это лучше, чем «Реал Мадрид». Лишь дважды в истории турнира команда сумела отыграться с 0:2 и закончить матч с потрясающими 5:2. Такое достижение Реал продемонстрировал, например, в последнем матче с «Дортмундом».

Первый раз «сливочные» провернули этот трюк в памятном сезоне, против «Ливерпуля» в розыгрыше 22/23, когда под руководством своих звездных голеадоров они перевернули матч и заставили всех говорить о своем духе борьбы. Тогда игра закончилась полным разгромом «Ливерпуля» 2:5. А теперь, во второй раз, они снова показали, почему их называют королями европейского футбола.

Это не просто о голах – это о характере. У «Реала» есть особая способность оживать в самые трудные моменты, и их нападающие знают, как найти путь к воротам, когда это больше всего нужно. И, кажется, пока другие команды лишь пытаются удержаться на волне, «Реал» знает, как ее покорять.

По теме:
Реал интересуется молодой немецкой суперзвездой
Итан Нванери вошел в историю Арсенала
Фредди Аду: рекордный контракт в 14 лет, который не оправдал надежд
Боруссия Дортмунд Реал Мадрид хет-трик Винисиус Жуниор Лига чемпионов Реал - Боруссия Д Ливерпуль - Реал рекорд статистика
Марк Кужим
Марк Кужим Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 01 ноября 2024, 18:02 30
Шахтер – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

«Горняков» в погоне за «Динамо» не должно волновать, что «Черноморец» уже 4 матча не проигрывает

Легендарный Майк Тайсон назвал пять лучших боксеров на данный момент
Бокс | 01 ноября 2024, 07:47 8
Легендарный Майк Тайсон назвал пять лучших боксеров на данный момент
Легендарный Майк Тайсон назвал пять лучших боксеров на данный момент

«Железный» Майк выбрал боксеров из разных весовых категорий

Стало известно, сколько денег Винисиус потерял из-за Золотого мяча
Футбол | 01.11.2024, 20:26
Стало известно, сколько денег Винисиус потерял из-за Золотого мяча
Стало известно, сколько денег Винисиус потерял из-за Золотого мяча
Бой лидеров. Известно, когда пройдет перенесенная игра Александрия – Динамо
Футбол | 01.11.2024, 10:55
Бой лидеров. Известно, когда пройдет перенесенная игра Александрия – Динамо
Бой лидеров. Известно, когда пройдет перенесенная игра Александрия – Динамо
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Ингулец
Футбол | 01.11.2024, 11:48
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Ингулец
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Ингулец
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Це така собі стаття -сатисфакція за те, що Спорт юей описував в деталях "Реал і Золотий мяч" - не в пользу Реала
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ворскла – Динамо – 1:2. Победный гол Ваната на 100-й. Видеообзор матча
Ворскла – Динамо – 1:2. Победный гол Ваната на 100-й. Видеообзор матча
30.10.2024, 18:08 7
Футбол
Месси побил рекорд Криштиану Роналду по голам за три команды
Месси побил рекорд Криштиану Роналду по голам за три команды
30.10.2024, 17:22 1
Футбол
Довбик вряд ли сыграет за Рому в следующем матче. И это не из-за травмы
Довбик вряд ли сыграет за Рому в следующем матче. И это не из-за травмы
31.10.2024, 20:32 6
Футбол
Названо самое крупное ограбление в истории Золотого мяча. Шевченко в списке
Названо самое крупное ограбление в истории Золотого мяча. Шевченко в списке
01.11.2024, 08:22 61
Футбол
В Лондоне дали оценку игре Мудрика в кубковом матче с Ньюкаслом
В Лондоне дали оценку игре Мудрика в кубковом матче с Ньюкаслом
31.10.2024, 07:32
Футбол
«Всех удивил». Майк Тайсон рассказал, за кого будет в реванше Усик – Фьюри
«Всех удивил». Майк Тайсон рассказал, за кого будет в реванше Усик – Фьюри
01.11.2024, 08:43 5
Бокс
ДЕВУШКА ДНЯ. Горячая жена Лаутаро Мартинеса – она круче Золотого мяча
ДЕВУШКА ДНЯ. Горячая жена Лаутаро Мартинеса – она круче Золотого мяча
31.10.2024, 04:36
Футбол
Джошуа ждет Усика? Команду британца заподозрили в обмане
Джошуа ждет Усика? Команду британца заподозрили в обмане
30.10.2024, 17:53 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем