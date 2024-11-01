Короли Лиги чемпионов поражают мир своей магией на поле

Лига чемпионов уже видела разные драмы, но когда дело доходит до камбэков, никто не делает это лучше, чем «Реал Мадрид». Лишь дважды в истории турнира команда сумела отыграться с 0:2 и закончить матч с потрясающими 5:2. Такое достижение Реал продемонстрировал, например, в последнем матче с «Дортмундом».

Первый раз «сливочные» провернули этот трюк в памятном сезоне, против «Ливерпуля» в розыгрыше 22/23, когда под руководством своих звездных голеадоров они перевернули матч и заставили всех говорить о своем духе борьбы. Тогда игра закончилась полным разгромом «Ливерпуля» 2:5. А теперь, во второй раз, они снова показали, почему их называют королями европейского футбола.

Это не просто о голах – это о характере. У «Реала» есть особая способность оживать в самые трудные моменты, и их нападающие знают, как найти путь к воротам, когда это больше всего нужно. И, кажется, пока другие команды лишь пытаются удержаться на волне, «Реал» знает, как ее покорять.