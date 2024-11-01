Лучшие команды по голам и владению мячом после 3 туров ЛЧ

Первые три тура ЛЧ уже отыграно и известно кто больше всего из команд забивает и контролирует ход игры. Предлагаем вам статистику, тех кто лидирует по количеству забитых:

Неожиданно, но факт остается фактом. Дортмундская «Боруссия» сейчас впереди всех – они уже забили 12 голов. Их нападение работает слаженно и эффективно: создают моменты и реализовывают их с высокой точностью.

Далее идут в очереди «Бавария» и «Барселона», между которыми и состоялся последний разгромный матч, где Барса «вколотила» 4 мяча Нойеру. У обеих команд по 10 забитых мячей в этом розыгрыше. В составе «мюнхенцев» и «каталонцев» играют великолепные форварды мирового класса. Убийственные нападающие – Кейн и Левандовский делают разницу почти в каждом матче, и благодаря этому эти 2 команды могут похвастаться такой высокой результативностью.

Третью строчку занимают – «Монако» и «Манчестер Сити» с 9 голами каждый. Эти команды также умеют найти слабые места в защитных редутах соперника, и почувствовать вкус забитого мяча, который летит в ворота соперников.

Теперь о тех, кто держит мяч в своих ногах. Пеп Гвардиола и его «Манчестер Сити» традиционно показывают класс в контроле – их процент владения составляет 70%. Игроки постоянно пытаются диктовать темп и не выпускать инициативу из рук (точнее, из ног).

«Бавария» следует за ними с 63% владения. Их стиль также предполагает комбинационную игру, хотя и не всегда это показывает лучший результат, как вот в прошлом матче против «Барсы».

Третье место по контролю занимает «Монако» – 61%. Французская команда постоянно строит атаки, держа мяч, и создает темп, который требует от соперников бдительности.

Три тура показали, что те, кто держит мяч и контролирует игру, обычно и забивают много. «Сити» и «мюнхенцы» доказывают, что контроль и атака идут у них рука об руку. Но футбол не простая штука, голы и владения, не всегда решают ход футбольных матчей, и следует вспомнить здесь о «Баварии». Футбольный гранд с такими показателями, занимает всего 23 место в таблице, с 3 очками в своем активе.