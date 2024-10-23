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Лига Чемпионов
Монако
22.10.2024 19:45 – FT 5 : 1
Црвена Звезда
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Лига чемпионов
23 октября 2024, 05:45 |
84
0

Монако – Црвена Звезда – 5:1. Фиаско сербов. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 3-го тура Лиги чемпионов

23 октября 2024, 05:45 |
84
0
Монако – Црвена Звезда – 5:1. Фиаско сербов. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 22 октября состоялся матч 3-го тура Лиги чемпионов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Клуб Монако разгромил сербскую Црвену Звезду со счетом 5:1

Лига чемпионов. 3-й тур, 22 октября

19:45. Монако (Франция) – Црвена Звезда (Сербия) – 5:1

Голы: Минамино, 20, 70, Эмболо, 45+4, Синго, 54, Аклиуш, 90+7 – Ндиайе, 27 (пен)

Видео голов и обзор

События матча

90’ +7
ГОЛ ! Мяч забил Магнес Аклиуш (Монако).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Такуми Минамино (Монако).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Уилфрид Синго (Монако).
45’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Брель Эмболо (Монако).
27’
ГОЛ ! С пенальти забил Шериф Ндиайе (Црвена Звезда).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Такуми Минамино (Монако).
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ЭНРИКЕ: «Должны принять результат и прийти в себя»
Монако Црвена Звезда Лига чемпионов видео голов и обзор Такуми Минамино Брель Эмболо
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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