Сербы снова опозорились в Лиге чемпионов. Монако поиздевался над Звездой

Сегодня, 22 октября, стартовал третий тур основного этапа Лиги чемпионов.

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«Монако» на домашнем поле сыграл против сербского чемпиона «Црвены Звезды». Интрига жила только в первом тайме, который завершился вничью. Во втором тайме «Монако» довел дело до разгромного счета – 5:1. Дубль за хозяев оформил Такуми Минамино.

«Монако» временно вышел на первую строчку основного этапа Лиги чемпионов, имея после трех туров 7 очков. «Црвена Звезда» проиграла третий матч, разница мячей – 2:11.

Следующий матч в ЛЧ «Монако» сыграет 5 ноября против «Болоньи», днем позже сербы сыграют против «Барселоны».

Лига чемпионов. Основной этап. 3-й тур, 22 октября.

Монако – Црвена Звезда – 5:1

Голы: Минамино, 20, 70, Эмболо, 45+4, Синго, 54, Аклиуш, 90+6 – Ндиайе, 27.

Монако: Маецки, Кайо Энрике (Диатта, 77), Керер, Синго, Вандерсон, Закария (Матазо, 87), Камара (Магасса, 77), Бен-Сегир (Головин, 46), Минамино, Аклиуш, Эмболо (Иленикена, 77).



Црвена Звезда: Илич, Олайинка, Мвумпа (Илич, 60), Джига, Спайич, Соль Ен У, Крунич (Родич, 60), Элшник, Максимович (Катаи, 74), Бруно Дуарте (Далсиу, 7), Ндиайе (Канга, 75).