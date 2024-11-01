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Кубок Украины
01 ноября 2024, 21:23 | Обновлено 01 ноября 2024, 21:26
157
0

ЕРМАКОВ: «У Александрии появилось качество, есть командный прогресс»

Молодой голкипер Александрии прокомментировал победу над ЮКСА

01 ноября 2024, 21:23 | Обновлено 01 ноября 2024, 21:26
157
0
ЕРМАКОВ: «У Александрии появилось качество, есть командный прогресс»
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Ермаков

22-летний голкипер Александрии Георгий Ермаков прокомментировал победу над клубом ЮКСА (4:1) в 1/8 финала Кубка Украины:

«Сейчас у нас достаточно насыщенный календарь, игры за два дня в третий. Действительно, в кубковом матче тренерский штаб доверил место ребятам, имеющим меньше игровой практики в чемпионате. Но мы все тренируемся вместе, понимаем требования главного тренера и, думаю, качество игры это не сказалось.

Обойма футболистов сейчас составляет 24–25 футболистов. Четыре забитых мяча – я не могу сказать, что было легко. Это футбол. Все что мы создали в первом тайме – все реализовали. Во втором тайме у нас произошли некоторые замены, и соперник немного приспособился к нашему футболу, они начали играть иначе. Конечно, качество нашей игры в каждом из таймов отличается, но все же мы победили и теперь переключаемся на игру чемпионата Украины.

Матч против Полесья? Мы соседи в турнирной таблице. Думаю, Полесье приедет к нам за победой. Но и мы хотим добиться максимального результата. Думаю, будет напряженный матч. На каждый матч мы выходим с одной задачей – побеждать. Мы понимаем, что чемпионат очень длинный – впереди две трети сезона. Мы делаем свое дело.

Сказать, что у нас что-то глобально поменялось, не могу. Требования к нам, игрокам, такие же. У нас появилось качество на завершающей стадии атаки, мы начали забивать голы, приносящие нам победы. Кто больше всего добавил? Кого выделять одного – я не буду. У нас есть командный прогресс. Футбол – командная игра. Индивидуальности уже так не могут решить все, как это было раньше».

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Кубок Украины по футболу Александрия ЮКСА Тарасовка Георгий Ермаков чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Александрия - Полесье
Николай Степанов Источник: Sportarena
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