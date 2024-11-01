Назван лучший игрок Манчестер Сити в XXI веке. И это не Родри и не Холанд

За последние 25 лет Манчестер Сити прошел путь от аутсайдера до клуба номер 1 в Англии. Обнародован рейтинг лучших игроков команды в XXI веке.

Горожане являются признанными лидерами английского футбола, завоевав 8 титулов Премьер-лиги с 2000 года, включая 4 подряд победы в последних сезонах. Также в копилке клуба за этот период три Кубка Англии, шесть Кубков английской лиги, один трофей Лиги чемпионов и титул клубного чемпиона мира FIFA.

В начале XXI века Ман Сити выступал во втором дивизионе и играл на старом стадионе Мэйн Роуд. Многие иностранные фанаты не знали о существовании этого клуба, называя лишь Манчестер Юнайтед из этого города. Однако в течение 25 лет ситуация кардинально поменялась.

Сейчас команда Ман Сити играет на одном из лучших стадионов Англии, а Пеп Гвардиола стал величайшим тренером современности. За последние 15 лет в Сити играли многочисленные чемпионы мира и обладатели Золотого мяча.

Обнародован рейтинг лучших игроков, способствовавших успеху Манчестер Сити. В топ-3 вошли: Кевин Де Брюйне (Бельгия) – мозг команды и один из лучших плеймейкеров мира, Серхио Агуэро (Аргентина) – лучший бомбардир в истории клуба, Давид Сильва (Испания) – мастер техничной игры, изменивший лицо Сити.

Рейтинг лучших игроков Ман Сити в XXI веке (по версии Goal.com)