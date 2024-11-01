Назван лучший игрок Манчестер Сити в XXI веке. И это не Родри и не Холанд
В топ-3 вошли Кевин Де Брюйне, Серхио Агуэро, Давид Сильва
За последние 25 лет Манчестер Сити прошел путь от аутсайдера до клуба номер 1 в Англии. Обнародован рейтинг лучших игроков команды в XXI веке.
Горожане являются признанными лидерами английского футбола, завоевав 8 титулов Премьер-лиги с 2000 года, включая 4 подряд победы в последних сезонах. Также в копилке клуба за этот период три Кубка Англии, шесть Кубков английской лиги, один трофей Лиги чемпионов и титул клубного чемпиона мира FIFA.
В начале XXI века Ман Сити выступал во втором дивизионе и играл на старом стадионе Мэйн Роуд. Многие иностранные фанаты не знали о существовании этого клуба, называя лишь Манчестер Юнайтед из этого города. Однако в течение 25 лет ситуация кардинально поменялась.
Сейчас команда Ман Сити играет на одном из лучших стадионов Англии, а Пеп Гвардиола стал величайшим тренером современности. За последние 15 лет в Сити играли многочисленные чемпионы мира и обладатели Золотого мяча.
Обнародован рейтинг лучших игроков, способствовавших успеху Манчестер Сити. В топ-3 вошли: Кевин Де Брюйне (Бельгия) – мозг команды и один из лучших плеймейкеров мира, Серхио Агуэро (Аргентина) – лучший бомбардир в истории клуба, Давид Сильва (Испания) – мастер техничной игры, изменивший лицо Сити.
Рейтинг лучших игроков Ман Сити в XXI веке (по версии Goal.com)
- 1. Кевин Де Брюйне (Бельгия)
- 2. Серхио Агуэро (Аргентина)
- 3. Давид Сильва (Испания)
- 4. Венсан Компани (Бельгия)
- 5. Илкай Гюндоган (Германия)
- 6. Бернарду Силва (Португалия)
- 7. Родри (Испания)
- 8. Эрлинг Холанд (Норвегия)
- 9. Фил Фоден (Англия)
- 10. Яя Туре (Кот-д’Ивуар)
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