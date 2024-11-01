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Англия
01 ноября 2024, 20:43 | Обновлено 01 ноября 2024, 21:33
1323
1

Назван лучший игрок Манчестер Сити в XXI веке. И это не Родри и не Холанд

В топ-3 вошли Кевин Де Брюйне, Серхио Агуэро, Давид Сильва

01 ноября 2024, 20:43 | Обновлено 01 ноября 2024, 21:33
1323
1
Назван лучший игрок Манчестер Сити в XXI веке. И это не Родри и не Холанд
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин де Брюйне

За последние 25 лет Манчестер Сити прошел путь от аутсайдера до клуба номер 1 в Англии. Обнародован рейтинг лучших игроков команды в XXI веке.

Горожане являются признанными лидерами английского футбола, завоевав 8 титулов Премьер-лиги с 2000 года, включая 4 подряд победы в последних сезонах. Также в копилке клуба за этот период три Кубка Англии, шесть Кубков английской лиги, один трофей Лиги чемпионов и титул клубного чемпиона мира FIFA.

В начале XXI века Ман Сити выступал во втором дивизионе и играл на старом стадионе Мэйн Роуд. Многие иностранные фанаты не знали о существовании этого клуба, называя лишь Манчестер Юнайтед из этого города. Однако в течение 25 лет ситуация кардинально поменялась.

Сейчас команда Ман Сити играет на одном из лучших стадионов Англии, а Пеп Гвардиола стал величайшим тренером современности. За последние 15 лет в Сити играли многочисленные чемпионы мира и обладатели Золотого мяча.

Обнародован рейтинг лучших игроков, способствовавших успеху Манчестер Сити. В топ-3 вошли: Кевин Де Брюйне (Бельгия) – мозг команды и один из лучших плеймейкеров мира, Серхио Агуэро (Аргентина) – лучший бомбардир в истории клуба, Давид Сильва (Испания) – мастер техничной игры, изменивший лицо Сити.

Рейтинг лучших игроков Ман Сити в XXI веке (по версии Goal.com)

  • 1. Кевин Де Брюйне (Бельгия)
  • 2. Серхио Агуэро (Аргентина)
  • 3. Давид Сильва (Испания)
  • 4. Венсан Компани (Бельгия)
  • 5. Илкай Гюндоган (Германия)
  • 6. Бернарду Силва (Португалия)
  • 7. Родри (Испания)
  • 8. Эрлинг Холанд (Норвегия)
  • 9. Фил Фоден (Англия)
  • 10. Яя Туре (Кот-д’Ивуар)
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Манчестер Сити рейтинг Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Кевин де Брюйне Серхио Агуэро Давид Сильва Венсан Компани Илкай Гюндоган Бернарду Силва Родри Эрлинг Холанд Фил Фоден Яя Туре
Николай Степанов Источник: Goal.com
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Комментарии 1
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luceorius
 А які це численні чемпіони світу грали в останні 15 років за МС? Крім Альвареса не можу пригадати жодного. Те саме стосується і володарів ЗМ, - лише Родрі.
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