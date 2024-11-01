ФОТО. Самая красивая футболистка мира поразила образом на Хэллоуин

25-летняя швейцарская футболистка туринского «Ювентуса» Алиша Леманн в социальных сетях опубликовала фотографию в черном соблазнительном костюме. Свое сообщение она не комментировала, но оставила хэллоуинские эмодзи в виде летучей мыши, тыквы и черного сердца.

Известно, что футболистка сборной Швейцарии зарабатывает не только спортом, но и благодаря своему присутствию в социальных сетях. Новое сообщение девушки за один день набрало почти 1 миллион лайков. Среди тех, кто оценил ее образ, был и Криштиану Роналду.

В социальной сети Instagram на Алишу подписаны почти 17 миллионов пользователей.

Напомним, что недавно звездную пару Алишу Леманн и Дугласа Луиса ограбили в Турине.