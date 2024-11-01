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01 ноября 2024, 20:55 | Обновлено 01 ноября 2024, 20:59
3226
3

ФОТО. Самая красивая футболистка мира поразила образом на Хэллоуин

Алиша Леманн собирает лайки в социальных сетях.

01 ноября 2024, 20:55 | Обновлено 01 ноября 2024, 20:59
3226
3
ФОТО. Самая красивая футболистка мира поразила образом на Хэллоуин
Getty Images/Global Images Ukraine

25-летняя швейцарская футболистка туринского «Ювентуса» Алиша Леманн в социальных сетях опубликовала фотографию в черном соблазнительном костюме. Свое сообщение она не комментировала, но оставила хэллоуинские эмодзи в виде летучей мыши, тыквы и черного сердца.

Известно, что футболистка сборной Швейцарии зарабатывает не только спортом, но и благодаря своему присутствию в социальных сетях. Новое сообщение девушки за один день набрало почти 1 миллион лайков. Среди тех, кто оценил ее образ, был и Криштиану Роналду.

В социальной сети Instagram на Алишу подписаны почти 17 миллионов пользователей.

Напомним, что недавно звездную пару Алишу Леманн и Дугласа Луиса ограбили в Турине.

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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zhyr
а хто вирішив, що вона найвродливіша?
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Serhii P.
непогана, можна є***ти
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