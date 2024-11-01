ФОТО. Самая красивая футболистка мира поразила образом на Хэллоуин
Алиша Леманн собирает лайки в социальных сетях.
25-летняя швейцарская футболистка туринского «Ювентуса» Алиша Леманн в социальных сетях опубликовала фотографию в черном соблазнительном костюме. Свое сообщение она не комментировала, но оставила хэллоуинские эмодзи в виде летучей мыши, тыквы и черного сердца.
Известно, что футболистка сборной Швейцарии зарабатывает не только спортом, но и благодаря своему присутствию в социальных сетях. Новое сообщение девушки за один день набрало почти 1 миллион лайков. Среди тех, кто оценил ее образ, был и Криштиану Роналду.
В социальной сети Instagram на Алишу подписаны почти 17 миллионов пользователей.
Напомним, что недавно звездную пару Алишу Леманн и Дугласа Луиса ограбили в Турине.
🦇🎃🖤 pic.twitter.com/boMLgDSVXq— Alisha Lehmann (@lishalehmann) October 31, 2024
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