Спортивный директор Вулвз второй раз за год получил бан. В чем он виноват?

Спортивный директор «Вулверхэмптона» Мэтт Хоббс дисквалифицирован на два матча и оштрафован на £7 тысяч за неподобающее поведение, сообщает Футбольная ассоциация (FA).

Инцидент произошел после поражения Волков в матче против Манчестер Сити 20 октября (1:2). Команда хозяев была недовольна решением арбитра Криса Кавана засчитать гол Джона Стоунза на последних минутах игры, несмотря на первоначальное решение отменить взятие ворот из-за офсайда Бернарда Силвы.

Хоббс признал свою вину в использовании ненадлежащих высказываний в адрес официальных лиц матча возле тоннеля после финального свистка. Это уже второй случай за менее чем год, когда он был признан виновным в неправомерном поведении.

В ноябре 2023 года 44-летний Хоббс получил дисквалификацию на один матч и штраф в размере £4 тысяч после инцидента, когда он оскорблял арбитра после спорного пенальти в матче Вулвз против Ньюкасла (2:2).