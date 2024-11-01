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Англия
01 ноября 2024, 20:19 | Обновлено 01 ноября 2024, 20:25
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0

Спортивный директор Вулвз второй раз за год получил бан. В чем он виноват?

Мэтт Хоббс оскорблял судью после матча Вулвехэмптона с Манчестер Сити

01 ноября 2024, 20:19 | Обновлено 01 ноября 2024, 20:25
99
0
Спортивный директор Вулвз второй раз за год получил бан. В чем он виноват?
Getty Images/Global Images Ukraine. Мэтт Хоббс

Спортивный директор «Вулверхэмптона» Мэтт Хоббс дисквалифицирован на два матча и оштрафован на £7 тысяч за неподобающее поведение, сообщает Футбольная ассоциация (FA).

Инцидент произошел после поражения Волков в матче против Манчестер Сити 20 октября (1:2). Команда хозяев была недовольна решением арбитра Криса Кавана засчитать гол Джона Стоунза на последних минутах игры, несмотря на первоначальное решение отменить взятие ворот из-за офсайда Бернарда Силвы.

Хоббс признал свою вину в использовании ненадлежащих высказываний в адрес официальных лиц матча возле тоннеля после финального свистка. Это уже второй случай за менее чем год, когда он был признан виновным в неправомерном поведении.

В ноябре 2023 года 44-летний Хоббс получил дисквалификацию на один матч и штраф в размере £4 тысяч после инцидента, когда он оскорблял арбитра после спорного пенальти в матче Вулвз против Ньюкасла (2:2).

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Вулверхэмптон Вулверхэмптон - Манчестер Сити Манчестер Сити судейство дисквалификация Английская Премьер-лига оскорбления
Николай Степанов Источник: BBC
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