2 ноября стартует Итоговый турнир WTA 2024, который пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Участие в парном разряде примет и украинская теннисистка Людмила Киченок. Украинка вместе с Аленой Остапенко выступит в Зеленой группе и будет бороться за выход в полуфинал.

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В пятницу состоялась официальная фотоссесия всех участниц WTA Finals вместе с трофеями, за которые девушки будут бороться.

Свой первый матч Киченок и Остапенко проведут уже завтра, 2 ноября. Украинско-латвийский тандем сыграет против пары Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США).

ФОТО. Шикарная украинка. Состоялась фотосессия участниц Итогового турнира