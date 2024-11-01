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  4. ФОТО. Шикарная украинка. Состоялась фотосессия участниц Итогового турнира
WTA
01 ноября 2024, 17:34 |
1276
0

ФОТО. Шикарная украинка. Состоялась фотосессия участниц Итогового турнира

Людмила вместе с Аленой Остапенко уже 2 ноября стартуют на кортах Эр-Рияда

01 ноября 2024, 17:34 |
1276
0
ФОТО. Шикарная украинка. Состоялась фотосессия участниц Итогового турнира
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

2 ноября стартует Итоговый турнир WTA 2024, который пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Участие в парном разряде примет и украинская теннисистка Людмила Киченок. Украинка вместе с Аленой Остапенко выступит в Зеленой группе и будет бороться за выход в полуфинал.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В пятницу состоялась официальная фотоссесия всех участниц WTA Finals вместе с трофеями, за которые девушки будут бороться.

Свой первый матч Киченок и Остапенко проведут уже завтра, 2 ноября. Украинско-латвийский тандем сыграет против пары Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США).

ФОТО. Шикарная украинка. Состоялась фотосессия участниц Итогового турнира

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фото фотосессия Итоговый турнир WTA Людмила Киченок
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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