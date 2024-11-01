ФОТО. Шикарная украинка. Состоялась фотосессия участниц Итогового турнира
Людмила вместе с Аленой Остапенко уже 2 ноября стартуют на кортах Эр-Рияда
2 ноября стартует Итоговый турнир WTA 2024, который пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Участие в парном разряде примет и украинская теннисистка Людмила Киченок. Украинка вместе с Аленой Остапенко выступит в Зеленой группе и будет бороться за выход в полуфинал.
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В пятницу состоялась официальная фотоссесия всех участниц WTA Finals вместе с трофеями, за которые девушки будут бороться.
Свой первый матч Киченок и Остапенко проведут уже завтра, 2 ноября. Украинско-латвийский тандем сыграет против пары Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США).
ФОТО. Шикарная украинка. Состоялась фотосессия участниц Итогового турнира
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