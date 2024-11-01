Винисиус Жуниор отказался продлевать контракт с Реалом

Еще до скандальной церемонии вручения Золотого мяча-2024, которая была бойкотирована «Реалом» из-за того, что премия не досталась представителю мадридцев Винисиусу Жуниору, столичный испанский клуб выходил на контакт со своей бразильской звездой с целью продления контракта.

Первые переговоры по этому вопросу состоялись еще несколько месяцев назад. В «Реале» хотели пойти на улучшение личных условий Винисиуса Жуниора, продемонстрировав игроку, что тот остается исключительно важным для «бланкос», даже несмотря на подписание Килиана Мбаппе.

Однако Винисиус Жуниор неожиданно не проявил интереса, лишь поблагодарив «Реал» за предложение. Бразилец считает, что имеет и без того хороший контракт, а потому не спешит говорить о своем будущем, предпочитая выждать наиболее подходящий для того момент.

Примечательно, что после церемонии вручения Золотого мяча-2024 в прессу начали поступать слухи о возможном трансфере Винисиуса Жуниора из «Реала». В частности, ситуацией будут готовы воспользоваться саудовские клубы, давно стремящиеся заполучить одного из лучших футболистов современности.

Контракт Винисиуса Жуниора с «Реалом» рассчитан до конца сезона-2026/27.

В текущем сезоне бразилец отличился 8 голами и 7 ассистами в 15 официальных поединках за «Реал».