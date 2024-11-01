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Англия
01 ноября 2024, 17:37 | Обновлено 01 ноября 2024, 17:44
69
0

Артета сообщил, что центральный защитник Арсенала готов играть

Габриэль восстанавливался после повреждения колена

01 ноября 2024, 17:37 | Обновлено 01 ноября 2024, 17:44
69
0
Артета сообщил, что центральный защитник Арсенала готов играть
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета сообщил болельщикам очень хорошую новость. Защитник Габриэль восстановился после травмы колена и уже будет готов сыграть в ближайшем матче канониров.

«Он уже начал тренироваться с командой. Если он сегодня проведет нормальную тренировку, то будет доступен уже на выходных», - сообщил главный тренер команды.

26-летний бразилец Габриэль сыграл за лондонский «Арсенал» в этом сезоне 9 матчей и забил 2 гола. Игрок перебрался в Англию из Франции в 2023 году. В команде Микеля Артеты он сразу стал основным футболистом.

Лондонский «Арсенал» сыграет 2 ноября в 10-м туре АПЛ на выезде против «Ньюкасла».

Напомним, ранее стало известно, что голкипер мадридского «Реала» восстановился после травмы.

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Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Габриэль Микель Артета травма травма колена Ньюкасл Ньюкасл - Арсенал
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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