Артета сообщил, что центральный защитник Арсенала готов играть

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета сообщил болельщикам очень хорошую новость. Защитник Габриэль восстановился после травмы колена и уже будет готов сыграть в ближайшем матче канониров.

«Он уже начал тренироваться с командой. Если он сегодня проведет нормальную тренировку, то будет доступен уже на выходных», - сообщил главный тренер команды.

26-летний бразилец Габриэль сыграл за лондонский «Арсенал» в этом сезоне 9 матчей и забил 2 гола. Игрок перебрался в Англию из Франции в 2023 году. В команде Микеля Артеты он сразу стал основным футболистом.

Лондонский «Арсенал» сыграет 2 ноября в 10-м туре АПЛ на выезде против «Ньюкасла».

Напомним, ранее стало известно, что голкипер мадридского «Реала» восстановился после травмы.