Далот оптимистично настроен в отношении Аморима
Португалец прокомментировал приход соотечественника к рулю команды
«У него высокие стандарты, и я надеюсь, что это будет хороший союз. Надеюсь, что мы сможем побеждать вместе, я очень взволнован», – Далот про назначение нового тренера для Sky Sports.
Соотечественник Диогу сегодня утром был официально представлен в роли главного тренера «манкунианцев». Аморим подписал контракт до лета 2027-го года. В этом сезоне его «Спортинг» не проиграл ни одного матча в чемпионате ПОртугалии, а в Лиге Чемпионов занимает 8-ое место, гарантирующее попадание в 1/8 еврокубка. Уже 11 ноября Рубен приступит к работе в Манчестере.
Диогу Далот в этом сезоне провел 15 матчей за клуб и отметился двумя голевыми передачами.
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