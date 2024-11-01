Далот оптимистично настроен в отношении Аморима

«У него высокие стандарты, и я надеюсь, что это будет хороший союз. Надеюсь, что мы сможем побеждать вместе, я очень взволнован», – Далот про назначение нового тренера для Sky Sports.

Соотечественник Диогу сегодня утром был официально представлен в роли главного тренера «манкунианцев». Аморим подписал контракт до лета 2027-го года. В этом сезоне его «Спортинг» не проиграл ни одного матча в чемпионате ПОртугалии, а в Лиге Чемпионов занимает 8-ое место, гарантирующее попадание в 1/8 еврокубка. Уже 11 ноября Рубен приступит к работе в Манчестере.

Диогу Далот в этом сезоне провел 15 матчей за клуб и отметился двумя голевыми передачами.

«Манчестер Юнайтед» в «перестрелке» с «Лестером» прошел дальше в Кубке английской лиги