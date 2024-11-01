Одноклубник Цыганкова выпал из строя на несколько недель

Игрок испанской «Жироны» Арно Данжума не поможет клубу в ближайшее время. Спортсмен пропустит приблизительно 5-6 недель из-за травмы.

Голландский нападающий повредил подколенное сухожилье в победном матче 1/64 финала Кубка Испании против «Эстремадуры» (4:0). Данжума не сумел отыграть полный матч. Травма вынудила игрока покинуть поле на 10-й минуте.

Напомним, что игрок находится в «Жироне» на правах аренды.

Пока что на счету нападающего 12 матчей, в которых он забил два мяча и отдал два ассиста.