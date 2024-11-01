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Испания
01 ноября 2024, 17:52 | Обновлено 01 ноября 2024, 17:55
195
0

Одноклубник Цыганкова выпал из строя на несколько недель

Нападающий «Жироны» Арно Данжума повредил сухожилие

01 ноября 2024, 17:52 | Обновлено 01 ноября 2024, 17:55
195
0
Одноклубник Цыганкова выпал из строя на несколько недель
Getty Images/Global Images Ukraine. Арно Данжума

Игрок испанской «Жироны» Арно Данжума не поможет клубу в ближайшее время. Спортсмен пропустит приблизительно 5-6 недель из-за травмы.

Голландский нападающий повредил подколенное сухожилье в победном матче 1/64 финала Кубка Испании против «Эстремадуры» (4:0). Данжума не сумел отыграть полный матч. Травма вынудила игрока покинуть поле на 10-й минуте.

Напомним, что игрок находится в «Жироне» на правах аренды.

Пока что на счету нападающего 12 матчей, в которых он забил два мяча и отдал два ассиста.

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Арно Данжума Груневелд Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига травма
Андрій Вітренко Источник: X (Twitter)
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