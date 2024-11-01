Испания01 ноября 2024, 17:52 | Обновлено 01 ноября 2024, 17:55
195
0
Одноклубник Цыганкова выпал из строя на несколько недель
Нападающий «Жироны» Арно Данжума повредил сухожилие
01 ноября 2024, 17:52 | Обновлено 01 ноября 2024, 17:55
195
0
Игрок испанской «Жироны» Арно Данжума не поможет клубу в ближайшее время. Спортсмен пропустит приблизительно 5-6 недель из-за травмы.
Голландский нападающий повредил подколенное сухожилье в победном матче 1/64 финала Кубка Испании против «Эстремадуры» (4:0). Данжума не сумел отыграть полный матч. Травма вынудила игрока покинуть поле на 10-й минуте.
Напомним, что игрок находится в «Жироне» на правах аренды.
Пока что на счету нападающего 12 матчей, в которых он забил два мяча и отдал два ассиста.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 01 ноября 2024, 16:51 0
Защитник планирует пробыть в команде до конца действующего контракта
Бокс | 31 октября 2024, 22:20 7
Малик Скотт ждет победы украинского боксера
Футбол | 01.11.2024, 10:34
Футбол | 01.11.2024, 10:22
Футбол | 31.10.2024, 20:23
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
31.10.2024, 12:58 10
30.10.2024, 22:07 10
30.10.2024, 17:22 1
01.11.2024, 08:22 53
31.10.2024, 07:32
30.10.2024, 16:49
30.10.2024, 18:08 7
01.11.2024, 07:47 10