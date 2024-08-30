ОФИЦИАЛЬНО. Жирона арендовала нидерландского нападающего

«Жирона» официально сообщила, что арендовала нидерландского форварда «Вильярреала» Арно Данжуму.

Арендное соглашение не предусматривает опцию обязательного выкупа.

Сезон 2023/24 нападающий провел в аренде в «Эвертоне». Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 27-летнего игрока в 13 миллионов евро.

В «Вильярреал» нидерландец перешел летом 2021 года из «Борнмута» за 23,5 миллиона евро.

В сезоне 2023/24 Данжума провел за «Эвертон» в АПЛ 14 игр, в которых забил 1 гол.