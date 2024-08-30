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Испания
30 августа 2024, 22:50 | Обновлено 30 августа 2024, 23:16
1116
0

ОФИЦИАЛЬНО. Жирона арендовала нидерландского нападающего

Арно Данжума выступит за испанский клуб

30 августа 2024, 22:50 | Обновлено 30 августа 2024, 23:16
1116
0
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона арендовала нидерландского нападающего
ФК Жирона. Арно Данжума

«Жирона» официально сообщила, что арендовала нидерландского форварда «Вильярреала» Арно Данжуму.

Арендное соглашение не предусматривает опцию обязательного выкупа.

Сезон 2023/24 нападающий провел в аренде в «Эвертоне». Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 27-летнего игрока в 13 миллионов евро.

В «Вильярреал» нидерландец перешел летом 2021 года из «Борнмута» за 23,5 миллиона евро.

В сезоне 2023/24 Данжума провел за «Эвертон» в АПЛ 14 игр, в которых забил 1 гол.

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Арно Данжума Груневелд Жирона Вильярреал трансферы Ла Лиги чемпионат Испании по футболу
Іван Распутін Источник: ФК Жирона
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