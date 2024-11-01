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  4. Футболист Полесья в матче чемпионата побил рекорд Судакова
Украина. Премьер лига
01 ноября 2024, 17:13 |
699
1

Футболист Полесья в матче чемпионата побил рекорд Судакова

Александр Назаренко вписал свое имя в историю Украинской Премьер-лиги

01 ноября 2024, 17:13 |
699
1
Футболист Полесья в матче чемпионата побил рекорд Судакова
Александр Назаренко

Футболист «Полесья» Александр Назаренко провел отличный матч против «Колоса» (1:1) в 11 туре чемпионата Украины.

Левый вингер житомирской команды совершил 10 рывков с продвижением мяча. Предыдущее достижение – 8 рывков за матч – принадлежало игроку донецкого «Шахтера» Георгию Судакову, которое он установил в матче 2 тура.

Продвижение мяча в понимании Wyscout (футбольная аналитическая платформа) это контроль мяча одним игроком с постепенным продвижением к воротам соперника.

Интересно, что в этом сезоне средний показатель у футболиста «Полесья» составляет 3,08 рывка за матч.

Александр Назаренко провел 10 матчей в УПЛ, забил 7 голов и отдал 5 результативных передач в сезоне 2024/25.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Александр Назаренко (футбол) Георгий Судаков
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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Комментарии 1
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zzg77
Вот это рекорд! Можно сойти с ума!!! 
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