Футболист Полесья в матче чемпионата побил рекорд Судакова

Футболист «Полесья» Александр Назаренко провел отличный матч против «Колоса» (1:1) в 11 туре чемпионата Украины.

Левый вингер житомирской команды совершил 10 рывков с продвижением мяча. Предыдущее достижение – 8 рывков за матч – принадлежало игроку донецкого «Шахтера» Георгию Судакову, которое он установил в матче 2 тура.

Продвижение мяча в понимании Wyscout (футбольная аналитическая платформа) это контроль мяча одним игроком с постепенным продвижением к воротам соперника.

Интересно, что в этом сезоне средний показатель у футболиста «Полесья» составляет 3,08 рывка за матч.

Александр Назаренко провел 10 матчей в УПЛ, забил 7 голов и отдал 5 результативных передач в сезоне 2024/25.