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Лига чемпионов
01 ноября 2024, 17:02 | Обновлено 01 ноября 2024, 17:43
137
0

Цыганков может вернуться уже к ближайшему матчу еврокубков

Украинец близок к возвращению на поле

01 ноября 2024, 17:02 | Обновлено 01 ноября 2024, 17:43
137
0
Цыганков может вернуться уже к ближайшему матчу еврокубков
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Циганков

Украинский вингер испанской «Жироны» Виктор Циганков может вернуться к ближайшему матчу Лиги Чемпионов с ПСВ, сообщил главный тренер каталонского клуба Мичел.

По словам испанского коуча, тренерский штаб рассматривает возвращение к ближайшей еврокубковой игре сразу двух футболистов: Виктора Циганкова и Пау Лопеса.

Матч с ПСВ «бело-красные» проведут 5-го ноября в 19:45 по киевскому времени.

Свою травму Виктор Циганков получил в матче с «Феенордом».

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Виктор Цыганков Жирона Лига чемпионов Мичел (Мигель Анхель Санчес) ПСВ чемпионат Испании по футболу
Daniil22 Источник: ФК Жирона
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