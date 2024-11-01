Лига чемпионов01 ноября 2024, 17:02 | Обновлено 01 ноября 2024, 17:43
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Цыганков может вернуться уже к ближайшему матчу еврокубков
Украинец близок к возвращению на поле
01 ноября 2024, 17:02 | Обновлено 01 ноября 2024, 17:43
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Украинский вингер испанской «Жироны» Виктор Циганков может вернуться к ближайшему матчу Лиги Чемпионов с ПСВ, сообщил главный тренер каталонского клуба Мичел.
По словам испанского коуча, тренерский штаб рассматривает возвращение к ближайшей еврокубковой игре сразу двух футболистов: Виктора Циганкова и Пау Лопеса.
Матч с ПСВ «бело-красные» проведут 5-го ноября в 19:45 по киевскому времени.
Свою травму Виктор Циганков получил в матче с «Феенордом».
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