Лаутаро Мартинес удостоен награды Golden Foot
Игрок стал первым аргентинцем в списке обладателей титула
Капитан миланского «Интера», а также игрок сборной Аргентины, Лаутаро Мартинес выиграл престижную индивидуальную премию «Golden Foot». Награда вручается футболистам ежегодно за спортивные успехи.
В прошлом сезоне Лаутаро отыграл 50 матчей на клубном и международном уровне, забив при этом 32 мяча. Также на счету нападающего семь голевых передач.
Кроме того, вместе с «Интером» Мартинес выиграл Серию А, возглавив бомбардирскую гонку. А вот в составе сборной футболист стал обладателем Кубка Америки-2024/25.
Ранее ни один аргентинский футболист не побеждал в номинации на данный индивидуальный приз.
Предыдущим обладателем титула «Golden Foot» является поляк Роберт Левандовский, который получил титул в 2022 году.
Lautaro Martínez 🇦🇷 wins the Golden Foot Awards 2024 🌟 pic.twitter.com/Gem8rYyeIb— GOLDEN FOOT • Monaco (@GoldenFootMC) November 1, 2024
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