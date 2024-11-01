Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лаутаро Мартинес удостоен награды Golden Foot
Италия
01 ноября 2024, 16:37 |
217
1

Лаутаро Мартинес удостоен награды Golden Foot

Игрок стал первым аргентинцем в списке обладателей титула

01 ноября 2024, 16:37 |
217
1
Лаутаро Мартинес удостоен награды Golden Foot
Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартинес

Капитан миланского «Интера», а также игрок сборной Аргентины, Лаутаро Мартинес выиграл престижную индивидуальную премию «Golden Foot». Награда вручается футболистам ежегодно за спортивные успехи.

В прошлом сезоне Лаутаро отыграл 50 матчей на клубном и международном уровне, забив при этом 32 мяча. Также на счету нападающего семь голевых передач.

Кроме того, вместе с «Интером» Мартинес выиграл Серию А, возглавив бомбардирскую гонку. А вот в составе сборной футболист стал обладателем Кубка Америки-2024/25.

Ранее ни один аргентинский футболист не побеждал в номинации на данный индивидуальный приз.

Предыдущим обладателем титула «Golden Foot» является поляк Роберт Левандовский, который получил титул в 2022 году.

По теме:
Месси поделился планами на будущее. Сыграет ли на ЧМ-2026?
ДЕВУШКА ДНЯ. Она увела Энцо Фернандеса из семьи. Кто такая Саша Ферро?
ФОТО. Звезда футбола бросил жену по очень странной причине
Лаутаро Мартинес Golden Foot Интер Милан сборная Аргентины по футболу награды
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дрогба рассказал, кто заслужил 10 Золотых мячей, но не выиграл ни одного
Футбол | 31 октября 2024, 22:40 1
Дрогба рассказал, кто заслужил 10 Золотых мячей, но не выиграл ни одного
Дрогба рассказал, кто заслужил 10 Золотых мячей, но не выиграл ни одного

Легендарный форвард выделил Тьерри Анри

«Мой новый красавец». Жена Лунина получила дорогой подарок от мужа
Футбол | 01 ноября 2024, 16:52 4
«Мой новый красавец». Жена Лунина получила дорогой подарок от мужа
«Мой новый красавец». Жена Лунина получила дорогой подарок от мужа

Анастасия показала подписчикам новый Range Rover

Бой лидеров. Известно, когда пройдет перенесенная игра Александрия – Динамо
Футбол | 01.11.2024, 10:55
Бой лидеров. Известно, когда пройдет перенесенная игра Александрия – Динамо
Бой лидеров. Известно, когда пройдет перенесенная игра Александрия – Динамо
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Ингулец
Футбол | 01.11.2024, 11:48
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Ингулец
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Ингулец
Довбик вряд ли сыграет за Рому в следующем матче. И это не из-за травмы
Футбол | 31.10.2024, 20:32
Довбик вряд ли сыграет за Рому в следующем матче. И это не из-за травмы
Довбик вряд ли сыграет за Рому в следующем матче. И это не из-за травмы
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Красава!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джокер в овертайме. Динамо дожало Ворсклу в 1/8 финала Кубка Украины
Джокер в овертайме. Динамо дожало Ворсклу в 1/8 финала Кубка Украины
30.10.2024, 18:10 113
Футбол
Уволили олимпийского призера. Семь бойцов покинули UFC
Уволили олимпийского призера. Семь бойцов покинули UFC
30.10.2024, 16:49
MMA
Итоги 1/8 финала Кубка Украины. Кто вышел в четвертьфинал?
Итоги 1/8 финала Кубка Украины. Кто вышел в четвертьфинал?
30.10.2024, 22:07 10
Футбол
Барселона хочет подписать топового вратаря. Лунин должен его заменить
Барселона хочет подписать топового вратаря. Лунин должен его заменить
31.10.2024, 20:03 1
Футбол
Названо самое крупное ограбление в истории Золотого мяча. Шевченко в списке
Названо самое крупное ограбление в истории Золотого мяча. Шевченко в списке
01.11.2024, 08:22 49
Футбол
Легендарный Майк Тайсон назвал пять лучших боксеров на данный момент
Легендарный Майк Тайсон назвал пять лучших боксеров на данный момент
01.11.2024, 07:47 10
Бокс
«На этот раз он нокаутирует». Тренер Уайлдера – о реванше Усик – Фьюри
«На этот раз он нокаутирует». Тренер Уайлдера – о реванше Усик – Фьюри
31.10.2024, 22:20 7
Бокс
Главный тренер Челси назвал двух игроков, виновных в поражении
Главный тренер Челси назвал двух игроков, виновных в поражении
31.10.2024, 13:02 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем