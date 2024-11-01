Лаутаро Мартинес удостоен награды Golden Foot

Капитан миланского «Интера», а также игрок сборной Аргентины, Лаутаро Мартинес выиграл престижную индивидуальную премию «Golden Foot». Награда вручается футболистам ежегодно за спортивные успехи.

В прошлом сезоне Лаутаро отыграл 50 матчей на клубном и международном уровне, забив при этом 32 мяча. Также на счету нападающего семь голевых передач.

Кроме того, вместе с «Интером» Мартинес выиграл Серию А, возглавив бомбардирскую гонку. А вот в составе сборной футболист стал обладателем Кубка Америки-2024/25.

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Ранее ни один аргентинский футболист не побеждал в номинации на данный индивидуальный приз.

Предыдущим обладателем титула «Golden Foot» является поляк Роберт Левандовский, который получил титул в 2022 году.