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Украина. Премьер лига
01 ноября 2024, 16:01 | Обновлено 01 ноября 2024, 16:13
905
1

Карпаты подписали нового тренера вратарей

Юрий Шевчук будет помогать Богдану Шусту в работе в первой команде

01 ноября 2024, 16:01 | Обновлено 01 ноября 2024, 16:13
905
1
Карпаты подписали нового тренера вратарей
ФК Карпати Львов. Юрий Шевчук

Львовские «Карпаты» объявили о подписании нового тренера вратарей Юрия Шевчука. 39-летний специалист начинал игровую карьеру в третьей команде «Карпат», а затем выступал за тернопольскую «Ниву», ФК «Львов» и винниковский «Рух». Также имел опыт игры за команды в Словакии.

После завершения игровой карьеры работал тренером вратарей и до недавнего времени входил в тренерский штаб полтавской «Ворсклы».

«Я переехал во Львов, когда мне было 16 лет, – рассказывает Юрий Шевчук, – Долгое время я выступал здесь, и сейчас фактически возвращаюсь в свой второй родной город. В «Карпатах» сильные вратари, и моя задача – помочь им прогрессировать. Благодарен за приглашение и постараюсь оправдать доверие. Ожидаю качественного и плодотворного сотрудничества – мне очень интересно начать работу в клубе», - прокомментировал Юрий Шевчук.

Напомним, ранее голкипер «Карпат» Александр Кемкин назвал виновного в вылете команды из Кубка Украины.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Карпаты Львов Юрий Шевчук Богдан Шуст тренер вратарей тренеры
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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Gargantua81
Шуст сам не справляется тренировать Кемкина?
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