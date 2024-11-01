Карпаты подписали нового тренера вратарей

Львовские «Карпаты» объявили о подписании нового тренера вратарей Юрия Шевчука. 39-летний специалист начинал игровую карьеру в третьей команде «Карпат», а затем выступал за тернопольскую «Ниву», ФК «Львов» и винниковский «Рух». Также имел опыт игры за команды в Словакии.

После завершения игровой карьеры работал тренером вратарей и до недавнего времени входил в тренерский штаб полтавской «Ворсклы».

«Я переехал во Львов, когда мне было 16 лет, – рассказывает Юрий Шевчук, – Долгое время я выступал здесь, и сейчас фактически возвращаюсь в свой второй родной город. В «Карпатах» сильные вратари, и моя задача – помочь им прогрессировать. Благодарен за приглашение и постараюсь оправдать доверие. Ожидаю качественного и плодотворного сотрудничества – мне очень интересно начать работу в клубе», - прокомментировал Юрий Шевчук.

Напомним, ранее голкипер «Карпат» Александр Кемкин назвал виновного в вылете команды из Кубка Украины.