Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легендарный клуб удаляет мобильное приложение из-за нехватки денег
Франция
01 ноября 2024, 15:16 |
555
1

Легендарный клуб удаляет мобильное приложение из-за нехватки денег

Французский «Бордо» переживает тяжелые времена

01 ноября 2024, 15:16 |
555
1
Легендарный клуб удаляет мобильное приложение из-за нехватки денег
Бордо

Французский футбольный клуб «Бордо» сообщил, что вынужден удалить свое мобильное приложения из-за нехватки денег и персонала. Приложение было предназначено для поиска новостей и покупки билетов на матчи.

29 октября состоялся суд, который должен был огласить ликвидацию легендарного клуба. Однако, финансовый план представителей «Бордо» убедил судейскую коллегию и они перенесли заседание на 30 января 2025 года. Это означает, что у команды есть немного времени чтобы найти дополнительные источники финансирования.

«Бордо» выступает в четвертом по силе французском дивизионе и занимает там лишь 10 место. За свою историю команда 6 раз становилась чемпионом Франции, 4 раза выигрывала Кубок, трижды побеждала в Суперкубке.

Летом 2024 года «Бордо» был лишен профессионального статуса и объявлен банкротом.

По теме:
ФОТО. Брат Мбаппе заплакал в раздевалке – и вот, что сделал Килиан
Историческое унижение на Велодроме. ПСЖ забил 3 мяча за 45 минут
Футболист ПСЖ недоволен своим игровым временем и хочет покинуть клуб
чемпионат Франции по футболу Бордо
Микола Титюк Источник: Footmercato
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зинченко собирался идти на фронт в первые дни вторжения рф в Украину
Футбол | 01 ноября 2024, 08:21 11
Зинченко собирался идти на фронт в первые дни вторжения рф в Украину
Зинченко собирался идти на фронт в первые дни вторжения рф в Украину

Александр изменил свое мнение, пообщавшись с другими футболистами

Барселона хочет подписать топового вратаря. Лунин должен его заменить
Футбол | 31 октября 2024, 20:03 1
Барселона хочет подписать топового вратаря. Лунин должен его заменить
Барселона хочет подписать топового вратаря. Лунин должен его заменить

Главная цель для каталонцев на летнее трансферное окно – Диогу Кошта

Простой парень из Душанбе поставил мировой рекорд
Футбол | 31.10.2024, 16:09
Простой парень из Душанбе поставил мировой рекорд
Простой парень из Душанбе поставил мировой рекорд
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Ингулец
Футбол | 01.11.2024, 11:48
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Ингулец
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Ингулец
Два известных легионера Зари переведены в дубль. Какова причина?
Футбол | 01.11.2024, 14:59
Два известных легионера Зари переведены в дубль. Какова причина?
Два известных легионера Зари переведены в дубль. Какова причина?
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
c_a_p2
Ніхто із жирних котів не хоче купити клуб? 
Ціна всього сплатити борги плюс якісь відсотки...
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легендарный Майк Тайсон назвал пять лучших боксеров на данный момент
Легендарный Майк Тайсон назвал пять лучших боксеров на данный момент
01.11.2024, 07:47 10
Бокс
Уволили олимпийского призера. Семь бойцов покинули UFC
Уволили олимпийского призера. Семь бойцов покинули UFC
30.10.2024, 16:49
MMA
«Всех удивил». Майк Тайсон рассказал, за кого будет в реванше Усик – Фьюри
«Всех удивил». Майк Тайсон рассказал, за кого будет в реванше Усик – Фьюри
01.11.2024, 08:43 5
Бокс
Главный тренер Челси назвал двух игроков, виновных в поражении
Главный тренер Челси назвал двух игроков, виновных в поражении
31.10.2024, 13:02 2
Футбол
Экс-игрок команд УПЛ стал гендиректором клуба оккупантов
Экс-игрок команд УПЛ стал гендиректором клуба оккупантов
30.10.2024, 16:33 4
Футбол
ДЕВУШКА ДНЯ. Горячая жена Лаутаро Мартинеса – она круче Золотого мяча
ДЕВУШКА ДНЯ. Горячая жена Лаутаро Мартинеса – она круче Золотого мяча
31.10.2024, 04:36
Футбол
Динамо сыграло договорный матч. Что известно?
Динамо сыграло договорный матч. Что известно?
31.10.2024, 13:58 17
Футбол
Довбик вряд ли сыграет за Рому в следующем матче. И это не из-за травмы
Довбик вряд ли сыграет за Рому в следующем матче. И это не из-за травмы
31.10.2024, 20:32 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем