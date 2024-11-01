Легендарный клуб удаляет мобильное приложение из-за нехватки денег

Французский футбольный клуб «Бордо» сообщил, что вынужден удалить свое мобильное приложения из-за нехватки денег и персонала. Приложение было предназначено для поиска новостей и покупки билетов на матчи.

29 октября состоялся суд, который должен был огласить ликвидацию легендарного клуба. Однако, финансовый план представителей «Бордо» убедил судейскую коллегию и они перенесли заседание на 30 января 2025 года. Это означает, что у команды есть немного времени чтобы найти дополнительные источники финансирования.

«Бордо» выступает в четвертом по силе французском дивизионе и занимает там лишь 10 место. За свою историю команда 6 раз становилась чемпионом Франции, 4 раза выигрывала Кубок, трижды побеждала в Суперкубке.

Летом 2024 года «Бордо» был лишен профессионального статуса и объявлен банкротом.