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  4. Артета похвалил игрока, который забил 1 гол за 9 месяцев
Англия
01 ноября 2024, 14:52 |
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Артета похвалил игрока, который забил 1 гол за 9 месяцев

Наставник лондонского клуба отметил Габриэла Жезуса

01 ноября 2024, 14:52 |
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Артета похвалил игрока, который забил 1 гол за 9 месяцев
Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэл Жезус

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета похвалил форварда Габриэла Жезуса, который в матче Кубка английской лиги забил первый гол за девять месяцев.

«Я очень счастлив. Мне кажется, что этот гол придаст ему уверенности и откроет для него новые возможности. Он всегда играет с огромным желанием, но ему нужно больше уверенности. Жезус должен чувствовать, что может забить в чужие ворота», – прокомментировал Артета.

Габриэл Жезус подтвердил слова тренера:

«Мне говорят, что это мой первый гол за девять месяцев. Это кажется большим сроком. Но люди должны понимать, что я нечасто выхожу в стартовом составе. Я не давлю сейчас на тренера, а просто констатирую факт», – признался Жезус.

В этом сезоне форвард «канониров» провел 12 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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Кубок английской лиги по футболу Арсенал Лондон Габриэл Жезус Микель Артета
Микола Титюк Источник: The Mirror
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