Артета похвалил игрока, который забил 1 гол за 9 месяцев

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета похвалил форварда Габриэла Жезуса, который в матче Кубка английской лиги забил первый гол за девять месяцев.

«Я очень счастлив. Мне кажется, что этот гол придаст ему уверенности и откроет для него новые возможности. Он всегда играет с огромным желанием, но ему нужно больше уверенности. Жезус должен чувствовать, что может забить в чужие ворота», – прокомментировал Артета.

Габриэл Жезус подтвердил слова тренера:

«Мне говорят, что это мой первый гол за девять месяцев. Это кажется большим сроком. Но люди должны понимать, что я нечасто выхожу в стартовом составе. Я не давлю сейчас на тренера, а просто констатирую факт», – признался Жезус.

В этом сезоне форвард «канониров» провел 12 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.